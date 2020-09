Fórmula 1/GP Italia.- Mercedes manda sin problemas en los primeros libres en Monza con Sainz en el 'Top 10'

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La escudería Mercedes no se salió del guión más habitual y dominó con bastante claridad los primeros entrenamientos libres de este viernes del Gran Premio de Italia, octava cita del Mundial de Fórmula 1, mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) terminó la primera toma de contacto entre los diez primeros.



El conocido 'templo de la velocidad' que es Monza demostró una vez más la superioridad de las 'flechas negras', que en un trazado donde pueden exprimir su potencia ya atisbaron su ventaja pese a que se supone que esta se reducirá al estar prohibido en el 'modo fiesta'.



De momento, los de Totto Wolff se fueron a comer con el mando en la tabla de tiempos por medio de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. El finlandés fue el más veloz en esta primera toma de contacto con una mejor vuelta de 1:20.703, más de dos décimas sobre el actual campeón del mundo (1:20.948).



Los dos pilotos de Mercedes fueron los únicos en bajar de la barrera del 1:21 y acabaron con ocho décimas de ventaja sobre el primer Red Bull, que en esta ocasión fue el del tailandés Alexander Albon (1:21.500). El 'jefe' del equipo austriaco, el neerlandés Max Verstappen, no pudo estar cerca de las 'flechas negras', situándose quinto a casi un segundo de Bottas (1:21.641) y dejando además el incidente de la jornada con su accidente en Ascari que provocó la bandera roja, pero que no dejó daños graves en su monoplaza y pudo volver a rodar.



Entre ambos 'RB16' se posicionó la sorpresa de estos primeros libres, Daniil Kvyat, del equipo filial Alpha Tauri, que tuvo su protagonismo con la cuarta plaza del ruso (1:21.555) y la sexta de su compañero Pierre Gasly (1:21.667).



En cuanto al McLaren de Carlos Sainz, el piloto español concluyó la primera tanda en Monza cerrando el 'Top 10' con un tiempo de 1:21.821, superado de forma ajustada por su compañero Lando Norris, que fue octavo con 1:21.747, por lo que se prevé una ardua batalla con los Racing Point y los Renault.



Peor le fueron las cosas a Ferrari. Pese a correr en el circuito de 'casa', los bólidos rojos demostraron que están lejos de los mejores. El monegasco Charles Leclerc, ganador en 2019, finalizó undécimo a más de un segundo de Bottas, aunque más 'negro' fue el inicio de Gran Premio para el alemán Sebastian Vettel, decimonoveno a más de dos segundos.