Fórmula 1.-.-Mercedes manda sin problemas en Monza y McLaren invita al optimismo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El piloto inglés Lewis Hamilton cerró como el más rápido el viernes de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, octava cita del Mundial de Fórmula 1, y demostró una vez más el favoritismo absoluto de Mercedes para la carrera, mientras que el español Carlos Sainz acabó sexto en un positivo día para McLaren.



La llegada del 'gran circo' al circuito más rápido del campeonato, el de Monza, reafirmó una vez más el dominio apabullante actual de las 'flechas negras', a las que parece que la supresión del 'modo fiesta', el mapa de motor que más potencia proporciona y que no redujo de momento las diferencias, aunque sí parece que apretó aún más la zona media a la espera de lo que suceda en la calificación del sábado.



Con todo, la escudería alemana mostró su potencial tanto en la primera tanda del día, dominada por el finlandés Valtteri Bottas (1:20.703), que aventajó en dos décimas a su compañero de equipo (1.20.948), siendo los dos únicos capaces de bajar de la barrera del 1:21 y abriendo ya una brecha de casi un segundo con el rival más cercano, el tailandés Alexander Albon, el mejor Red Bull por la mañana.



La segunda sesión no trajo excesivas novedades dada la superioridad de los dos Mercedes, que volvieron a copar las dos primeras posiciones, ya con el 'jefe' Hamilton como el más veloz del día gracias a un tiempo de 1:20.192, ya con los neumáticos blandos, que fue inalcanzable para el resto.



Bottas secundó al de Stevenage a algo más de dos décimas (1:20.454), y de nuevo la brecha con el tercer mejor crono fue muy amplia, con casi un segundo de ventaja sobre el inglés Lando Norris (McLaren), el primero ya por encima del 1:21 (1:21.089) y que logró este registro a última hora y favorecido por las mejores condiciones de la pista tras haber tenido algún problema para rodar antes.



Tras el compañero de Carlos Sainz, se posicionaron el francés Pierre Gasly, que refrendó el buen rendimiento ofrecido por la mañana por Alpha Tauri, y el neerlandés Max Verstappen. El segundo clasificado del Mundial tuvo problemas en la primera tanda, con accidente incluido que le dañó el morro de su 'RB16', y por la tarde no pudo estar cerca de sus dos principales rivales, que le metieron más de un segundo.



Aún así, el equipo austriaco parece ligeramente superior a los de la zona media de la parrilla, que auguran una tremenda pelea en la calificación y en la carrera. En este sentido, las sensaciones para McLaren invitaron al optimismo ya que al resultado de Norris se unió el mucho más 'real' que logró Carlos Sainz.



El madrileño, que ya fue décimo por la mañana, firmó con el neumático blando un registro de 1:21.13, que le dejó como el sexto en la tabla de tiempos del viernes y muy cerca de Verstappen, aunque este mostró mejor ritmo en las tandas largas.



De todos modos, el Alpha Tauri del ruso Daniil Kvyat, cuarto en el primer entrenamiento, también se quedó muy cerca, y el Renault de Daniel Ricciardo demostró su fortaleza y posible candidatura al 'Top 3' en la calificación. Al australiano le anularon su mejor vuelta de 1:20.905 por sobrepasar los límites del trazado, y su puesto en la tabla no refleja el verdadero potencial de su monoplaza.



Y tampoco hay que perder de vista a los Racing Point ni siquiera a los Ferrari en esa pelea por estar en la 'Q3'. Los bólidos rojos, tras una primera toma de contacto bastante discreta en el circuito de 'casa', mejoraron y el monegasco Charles Leclerc, ganador en 2019, finalizó noveno, y el alemán Sebastian Vettel pasó de ser decimonoveo a duodécimo.