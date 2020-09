Florida baja los casos de COVID-19 con el temor de un repunte por el "Labor Day"

La suma total desde el 1 de marzo, cuando se reportó el primero, ahora asciende a 640.211 casos y 11.903 muertes por la enfermedad. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Miami, 4 sep (EFE).- El estado de Florida (EE.UU.), el segundo más afectado por la COVID-19 en el país, bajó ligeramente este viernes la suma de sus casos de contagios diarios con 3.198, mientras las autoridades locales alentaron a la población a cumplir las normas sanitarias durante el festivo nacional de "Labor Day" el lunes.

Según informó el Departamento de Salud estatal, además de los 3.198 casos nuevos (373 menos que el jueves), se reportan 102 fallecimientos adicionales.

La suma total desde el 1 de marzo, cuando se reportó el primero, ahora asciende a 640.211 casos y 11.903 muertes por la enfermedad, contando 153 personas no residentes en el estado.

La tasa de positividad diaria está por debajo del 10 % con el 6,2 % de este jueves, el indicador más reciente que ofrece la web del Departamento de Salud.

Para pasar a la segunda fase de apertura, los condados del sureste -Miami-Dade, Broward y Palm Beach-, que son los más afectados, deberán permanecer al menos 14 días con esta tasa por debajo del 5 %.

Miami-Dade, epicentro de la pandemia en todo el estado, añadió esta jornada 491 casos confirmados y 32 muertes, lo que aumenta la suma desde marzo a 160.469 y 2.632, respectivamente.

Broward, limítrofe del primero, añadió hoy 246 casos a su lista y seis fallecimientos, y alcanza en total los 72.880 casos y las 1.212 muertes.

Con respecto a Palm Beach, se suman 119 casos y 10 decesos con un total de 42.762 confirmados y 1.160 fallecimientos.

Los tres condados han bajado los números respecto a la jornada anterior y sus niveles de positividad más recientes (hasta el jueves) son 5,29 %, 4,29 % y 3,60 %, respectivamente.

En el condado Monroe, en el extremo sur y donde se encuentran los turísticos Cayos de la Florida, se reportó un nuevo caso en las últimas 24 horas sin que ocurriera alguna muerte adicional.

Sus totales son 1.754 y 16, respectivamente, y ayer reportó un 4,30 % en la tasa de positivos en un día.

El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, y su homólogo de Broward, Dale Holness, pidieron hoy en conferencias de prensas por separado que se mantengan las normas de seguridad durante este fin de semana "largo", que se une al festivo de "Labor Day" (Día del Trabajo), que se celebra el primer lunes de septiembre.

Si bien las playas permanecerán abiertas, Giménez dijo que se debe seguir practicando el distanciamiento social de 1,80 metros entre las personas y no reunirse en grupos de más de diez.

Giménez recordó que el condado mantendrá el toque de queda durante todo el fin de semana, marcado para las 22.00 hora local.

Se impondrán multas a quienes sean sorprendidos sin máscaras en público o sin obedecer las órdenes impuestas en medio de la pandemia, añadió.

"Más que todo, no hagan fiestas en casa", exhortó.

Por su parte, Holness, en cuya jurisdicción se encuentran las también turísticas playas de Fort Lauderdale, pidió a la ciudadanía cooperación para alcanzar el objetivo de la tasa de positividad sostenida por debajo del 5 %.

Dijo que el condado está cerca de alcanzarlo, pero todavía falta.

"Debemos encontrar el equilibrio entre nuestra salud y nuestro sustento", destacó Holness.