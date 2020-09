Farah y Cabal arrancan el Abierto con victoria; Williams y favoritos avanzan

La pareja que forman los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal iniciaron este jueves con victoria la defensa de su título de campeones del Abierto de Estados Unidos, donde Serena Williams y otros candidatos como Sofia Kenin, Dominic Thiem y Daniil Medvedev avanzaron de ronda.

Farah y Cabal, la mejor pareja de dobles del ranking de ATP, se impusieron al francés Édouard Roger-Vasselin y al austriaco Jurgen Melzer por 6-2 y 6-3 en solo 59 de minutos en el Grand Slam neoyorquino.

Los colombianos dejaron una mejor impresión que la de hace dos semanas en el Masters 1000 de Cincinnati, donde cayeron en la primera ronda.

"El torneo de Cincinnati fue casi de preparación para nosotros, aunque suene raro porque es un Masters 1000. Pero creo que hoy llegamos bien acomodados a la cancha y tuvimos un buen nivel", dijo Farah.

Sus rivales en la segunda ronda del US Open serán el holandés Jean-Julien Rojer y el rumano Horia Tecau, que este jueves derrotaron al salvadoreño Marcelo Arevalo y al británico Jonny O'Mara por 6-7, (7/3), 6-2 y 6/4.

Los colombianos aspiran a repetir su sonado éxito del año pasado en el US Open, donde alzaron el título solo meses después de ganar su primer Grand Slam en Wimbledon.

- Serena se cita con Stephens -

En un nuevo paso en la carrera hacia su 24º título de Grand Slam, Serena Williams derrotó a la rusa Margarita Gasparyan, número 117 de WTA, por 6-2 y 6-4 en la segunda ronda en Flushing Meadows.

La estadounidense marcó pronto el ritmo de juego rompiéndole el servicio a la rusa en la primera oportunidad, para llevarse el primer set en solo 35 minutos.

En la segunda manga, Gasparyan se enfocó en desgastar físicamente a Williams, pero la estadounidense mantuvo el control con su potencia de golpeo y servicio (7 'aces' por 1 de su rival) y cerró la manga por 6-2.

En la siguiente eliminatoria Williams tendrá a una rival de peso, su compatriota Sloane Stephens, ganadora del US Open en 2017.

Stephens "es tan buena jugadora, juega tan fluido (...) Ha ganado aquí antes y no será fácil", reconoció.

A sus 38 años, Williams quiere aprovechar las numerosas e importantes ausencias en el cuadro femenino de este año en Nueva York para alcanzar su ansiado título 24 de Grand Slam que la iguale en el récord de Margaret Court.

La joven Sofia Kenin, primera posicionada de WTA en el Abierto tras la caída de Karolina Pliskova, se plantó también en la tercera ronda tras batir a la canadiense Leylah Fernandez (6-4 y 6-3) y enfrentará a a la tunecina Ons Jabeur.

En cambio, la española Garbiñe Muguruza, quien cayó ante la estadounidense Kenin en la final del Abierto de Australia en febrero, sumó una nueva decepción en el US Open al perder 7-5 y 6-3 en la segunda ronda ante la búlgara Tsvetana Pironkova, que regresaba a las canchas tras tres años de retiro.

Ex número uno mundial y ganadora de dos torneos de Grand Slam, Muguruza sumó su tercer año seguido sin llegar a la tercera ronda en Nueva York, donde llegó con molestias en el tobillo izquierdo.

"Vine sabiendo que no me iba a sentir perfecta (...) pero quería ver cómo me encontraba físicamente, tenísticamente. Probarme y jugar el máximo número de partidos posibles en esta extraña temporada", explicó.

Su verdugo en esta ocasión, Pironkova, disputaba su primer torneo desde Wimbledon en 2017, un año antes de dar a luz a su hijo Alexander.

La búlgara, de 32 años, es una de las nueves madres que comenzaron el US Open y la primera en avanzar a la tercera ronda.

- Thiem y Medvedev avanzan -

En el cuadro masculino, Dominic Thiem, segundo sembrado, no tuvo piedad del indio Sumit Nagal y le derrotó por 6-3, 6-3 y 6-2. Su rival en la tercera ronda, donde ya está instalado Novak Djokovic, será el croata Marin Cilic (número 38 de ATP).

A sus 27 años, que cumplió este jueves, Thiem trata de aprovechar las bajas de Rafa Nadal y Roger Federer en Nueva York para conquistar su primer título individual de Grand Slam después de una serie de dolorosas derrotas en finales en los últimos años.

También quiere estrenarse como campeón de un 'Major' Daniil Medvedev, quien cayó en la final del Abierto del año pasado ante Nadal.

El ruso, tercer sembrado del torneo, se deshizo del australiano Christopher O'Connell por 6-3, 6-2 y 6-4 y ahora enfrentará al estadounidense J.J. Wolf, que este jueves derrotó al español Roberto Carballes.

Debido a la lluvia, los organizadores del Abierto pospusieron los últimos partidos que se disputaban el jueves en las canchas al aire libre, que se retomarán el viernes.

Uno de los partidos aplazados era entre la española Sara Sorribes y la belga Elise Martens, quien llevaba ventaja de 6-3 y 1-0.

La jornada del jueves se cerrará en las dos canchas principales, que cuentan con techo, con los partidos entre el escocés Andy Murray y el canadiense Felix Auger-Aliassime y entre las bielorrusas Aryna Sabalenka y Victoria Azarenka.

