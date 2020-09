El Mineiro frena al Sao Paulo con dos goles del ecuatoriano Alan Franco

En la imagen, un registro de otra celebración de los jugadores del Atlético Mineiro. EFE/Yuri Edmundo/Archivo

Sao Paulo, 3 sep (EFE).- El Atlético Mineiro, con el frenético ritmo que le ha impuesto el técnico argentino Jorge Sampaoli, venció este jueves por 3-0 al Sao Paulo, con dos goles del ecuatoriano Alan Franco y otro de Jair, en la séptima jornada de la liga brasileña.

El resultado hizo aún más líder del campeonato al Internacional, que tras empatar la víspera 1-1 frente al Palmeiras tiene 16 puntos y estira a tres enteros su ventaja sobre el Sao Paulo, que a pesar de la derrota se mantiene en la segunda posición.

El Atlético Mineiro, ahora tercero con doce puntos, empieza a asimilar el estilo de Sampaoli, de toque rápido y ofensivo, y en este partido contó con un Alan Franco entonado, que no dejó pasar ninguna de las oportunidades que tuvo.

El delantero ecuatoriano, que llegó al club brasileño apenas en junio pasado, aprovechó la primera en el minuto 34, cuando quedó solo frente al portero Tiago Volpi y lo batió con un suave toque.

La segunda llegó diez minutos después y tampoco falló. Anotó casi pisando el área chica con un fuerte remate.

El Sao Paulo, que no contó con el lesionado Diego Alves y mantuvo al lateral español Juanfran en el banco de suplentes, no supo cómo responder al ímpetu del Atlético Mineiro, que en el minuto 57 volvió a marcar con un preciso cabezazo de Jair.

En el otro partido que cerró la jornada, el Gremio dio una nueva muestra de que atraviesa un pésimo momento y perdió por 1-2 con el Sport en su fortín de Porto Alegre.

Patric e Iago Maidana anotaron los goles de un Sport animado, que fue mucho más ofensivo frente a un Gremio tímido y perdido en las marcas, que se refugió en su propio terreno y se limitó a ensayar algún contraataque sin mayores consecuencias.

En la segunda etapa los papeles se invirtieron y el Gremio se fue en busca del empate, pero chocó contra una sólida defensa que sólo erró cuando Pepe se coló dentro del área y anotó el gol del descuento.

La victoria dejó al Sport en la posición 14, con siete enteros, en tanto que el Gremio quedó dos puestos más abajo, con la misma puntuación pero una peor diferencia de goles.