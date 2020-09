El Gobierno de El Salvador negocia con la pandilla MS13 desde el 2019, según El Faro

En la imagen, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 4 sep (EFE).- El Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mantiene negociaciones con la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) para reducir las cifras de homicidios desde junio de 2019 y para obtener apoyo electoral en las elecciones de febrero de 2021, según una investigación publicada por el medio local El Faro.

"Documentos oficiales del Ejecutivo registran desde junio de 2019 negociaciones del actual Gobierno con líderes encarcelados de la MS-13", reseña el periódico digital en un largo texto.

El Faro cita en su investigación "cientos de páginas de informes de inteligencia penitenciaria y libros de novedades de dos cárceles de Máxima Seguridad" y conversaciones con un líder de la citada pandilla.

Estos documentos señalan supuestos ingresos irregulares a dos prisiones de máxima seguridad del director de Centro Penales, Osiris Luna, acompañado de sujetos encapuchados y que no fueron identificados para supuestamente reunirse con líderes de la pandilla.

Las reuniones documentadas fueron al menos 14 y en varias de estas también habría participado el director de Tejido Social, Carlos Marroquín.

Este funcionario, junto al actual ministro de Gobernación y candidato a la Alcaldía de la capital por el oficialismo, Mario Durán, son señalados en un requerimiento de la Fiscalía de haber sostenido una reunión con miembros de la MS13 en 2015, cuando Bukele era alcalde de San Salvador y ambos eran miembros de su equipo de trabajo.

Hasta la fecha, el Ministerio Público no ha revelado si investiga a estos funcionarios, pese a que un juez antimafia señaló en febrero pasado que una serie de negociaciones entre distintos funcionarios "irradió a la elección del titular de la Alcaldía de San Salvador" en 2015.

PREBENDAS Y RETROCESO EN MEDIDAS

El presidente Bukele ha tratado de mostrarse inflexible con los pandilleros encarcelados desde que llegó al poder en junio de 2019, principalmente desde las redes sociales al publicar órdenes para supuestamente recrudecer la seguridad en las cárceles.

Una de las medidas más publicitadas y que, en su momento, se catalogó como histórica fue la de mezclar en las mismas celdas a pandilleros rivales en abril pasado.

No obstante, la publicación de El Faro señala que esta fue revertida como parte de las negociaciones sostenidas entre funcionarios del Gobierno y la MS13.

Los documentos citados por el medio "dejan registro de lo negociado a lo largo de los meses en visitas a las cárceles", como permitir la venta de comida rápida en las prisiones y trasladar a algunos custodios que los pandilleros consideraban agresivos.

El Faro señala una supuesta promesa "hecha por los funcionarios del Ejecutivo de reblandecer el régimen de máxima seguridad, derogar leyes y dar a los pandilleros 'beneficios' en caso de que el Gobierno logre control del Poder Legislativo tras las elecciones de febrero de 2021".

En dichas elecciones participará por primera vez el partido Nuevas Ideas, surgido por un movimiento fundado por Bukele, pero al que se desconoce si está inscrito.

Este partido era la primera opción del mandatario para participar en las elecciones presidenciales de 2019, pero su retraso en la inscripción y otros problemas lo llevaron a competir con la formación de extrema derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

BUKELE DICE QUE INFORMACIÓN ES "FALSA"

El mandatario reacción pronto a la publicación mediante su cuenta de Twitter y en tono sarcástico señaló que posiblemente "alguien" les pasó "información falsa" a los cuatro periodistas que firman la publicación.

"Jajaja de verdad pensé que saldrían con algo por lo menos lógico", publicó Bukele y añadió que es una de las notas "más ridículas" que ha visto.

Sostuvo que "nos acusan de violar derechos humanos de los terroristas" y "¿ahora dicen que les damos privilegios?", por lo que pidió pruebas de los supuestos privilegios, de "uno solo".

El mandatario señaló que su Gobierno es criticado, incluso por entes internacionales, por la medidas implantadas en las cárceles, como la de sellar las celdas con placas metálicas para mantenerlos aislados tras un escalada de homicidios entre abril y mayo pasado.

Antes de esta publicación de El Faro, algunos analistas señalaban que tras la drástica reducción de los homicidios registrada con la llegada de Bukele al Ejecutivo podría estar un acuerdo con las pandillas.

En una entrevista con Efe el Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, aseguró que la reducción de los homicidios y las muertes de pandilleros en tiroteos con los cuerpos de seguridad son prueba de que el Gobierno no mantiene una tregua con las "maras".

Según datos de la PNC, entre el 1 de enero y el 2 de septiembre se registran en El Salvador 829 homicidios, una reducción de aproximadamente el 56 % frente a las 1.871 muertes violentas del mismo lapso de 2019.

El Faro también reveló en marzo de 2012 la tregua pactada entre la MS13 y el Barrio 18 con el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).