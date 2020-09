El chavismo inscribe a sus candidatos en coalición para las legislativas

En la imagen, el vicepresidente venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez (c), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello (2i). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 3 sep (EFE).- Los militantes del chavismo inscribieron este jueves a sus candidatos para las próximas elecciones legislativas en una coalición más fragmentada que nunca y encabezada por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Al acto en el Consejo Nacional Electoral (CNE), acudieron el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, el vicepresidente del PSUV y líder de la polémica Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, así como la esposa del mandatario Nicolás Maduro, Cilia Flores, en un acto en el que no tomó la palabra ninguno de los voceros del resto de partidos de la coalición.

En esa coalición, según detalló Cabello, participarán también Patria Para Todos (PPT) y Tendencias Unificadas Para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro) dos partidos cuyas directivas, nombres y símbolos han sido arrebatados a sus líderes y entregadas por la Justicia a exmilitantes disidentes.

En el caso del PPT, había conformado una coalición junto a otros partidos críticos del chavismo encabezada por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) pero, tras la decisión judicial, los antiguos militantes del partido, transformados en sus líderes por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), optaron por acudir junto al PSUV a las legislativas del 6 de diciembre.

El resto de partidos que forman la coalición del Gran Polo Patriótico, como se denomina la coalición, son Alianza para el Cambio, Por la Democracia Social (Podemos), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Unidad Popular Venezolana y Organización Renovadora Auténtica (ORA).

"Unidos, como debemos estar", dijo Cabello en una aparente referencia a las voces críticas que ha surgido en los partidos aliados.

PROMETEN RECONOCER LOS RESULTADOS

Los tres líderes del PSUV aseguraron que reconocerán los resultados de unas polémicas elecciones que parte de la oposición considera un fraude.

"Vamos a respetar y acatar todas las decisiones, dictámenes, lo que corresponda hacer al (Consejo Nacional Electoral) CNE. Desde este mismo momento nos comprometemos a respetar y acatar los resultados de 6 de diciembre", dijo Flores al tomar la palabra.

Un grupo de 27 partidos opositores rechazaron participar en las elecciones legislativas al considerar que no existen condiciones posibles para acudir a las urnas.

Su principal crítica gira alrededor del nombramiento de los magistrados del CNE, una labor que corresponde a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que actualmente tiene una gran mayoría opositora.

Sin embargo, el TSJ, cuya legitimidad niega la oposición por estar compuesto por personas abiertamente afines al chavismo nombradas en un proceso exprés, designó a los magistrados del CNE al considerar que la AN había hecho "omisión" de sus funciones y puso como presidenta a Indira Alfonzo.

La presidenta fue sancionada en mayo de 2018 por el Gobierno de Canadá "en respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas" que se celebraron entonces y en las que Nicolás Maduro fue reelegido como presidente.

Varios partidos de oposición también han sido intervenidos judicialmente y, al igual que PPT y Tupamaro, fueron arrebatados a sus líderes y entregados a antiguos militantes expulsados de sus organizaciones y a los que acusan de dejarse sobornar por el Gobierno.

De ese modo, las siglas y colores de los principales partidos de oposición estarán en sus elecciones en lo que muchos consideran chavistas "con camisas de la oposición".

LLAMADO A RECUPERAR LA AN

Por su parte, Rodríguez, como sus copartidarios, hizo un llamado a sus simpatizantes a votar puesto que, aseguró, no ha habido en la historia republicana de Venezuela "un caos" como el que considera que ha generado la oposición desde que ganó la mayoría en la AN en 2015.

Rodríguez denunció que las directivas de la AN desde 2015 se aliaron "con potencias extranjeras para intentar una agresión militar contra Venezuela" y con "narcotraficantes, paramilitares, y un gobierno criminal de extrema derecha como el de Iván Duque" para "promover el asesinato del presidente Nicolás Maduro".

Por eso, junto con Flores y Cabello, pidió a los ciudadanos votar para poder ostentar de nuevo la mayoría parlamentaria.