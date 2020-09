EEUU.- Just Eat Takeaway y Grubhub extienden seis meses el plazo para su fusión, hasta final de 2021

21/12/2018 El grupo holandés de reparto de comida a domicilio Takeaway.Com ha suscrito un acuerdo para la adquisición de las operaciones en Alemania de Delivery Hero por un total de 930 millones de euros en efectivo y acciones de la compañía, en lo que supone la mayor transacción dentro del sector en Europa POLITICA DEPORTES ECONOMIA TAKEAWAY.COM



ÁMSTERDAM, 4 (EUROPA PRESS)



Just Eat Takeaway.com, el gigante holandés del reparto de comida a domicilio, y la compañía estadounidense de 'delivery' Grubhub han decidido ampliar en seis meses, hasta el 31 de diciembre de 2021, el plazo para culminar su fusión, anunciada el pasado mes de junio, aunque han subrayado su confianza en completar la transacción en el primer semestre del próximo año.



"Just Eat Takeaway.com y Grubhub han incorporado un enmienda al Acuerdo de Fusión para extender la fecha límite del 10 de junio de 2021 al 31 de diciembre de 2021", indicaron las empresas.



En este sentido, las dos compañías consideran que esta extensión del plazo proporciona certeza adicional para las partes con respecto a los pasos necesarios para su finalización, incluido el registro de las acciones depositarias ordinarias y estadounidenses de Just Eat Takeaway.com en Estados Unidos.



No obstante, las dos empresas señalaron que la operación "avanza como se esperaba", por lo que, sujeta a la aprobación de los accionistas de Just Eat Takeaway.com y de Grubhub, así como otras condiciones de cierre habituales, "continúan esperando que se complete en la primera mitad de 2021".



El pasado mes de junio, Just Eat Takeaway.com acordó la compra de Grubhub mediante un intercambio de acciones por valor de 7.300 millones de dólares (6.165 millones de euros), lo que daría origen a la mayor compañía del sector fuera de China.



Según las condiciones del acuerdo, los accionistas de Grubhub recibirán títulos depositarios (ADR) equivalentes a 0,6710 acciones ordinarias de Just Eat Takeaway.com, lo que representa un valor implícito de 75,15 dólares por acción.



Una vez completada la operación, los actuales accionistas de Grubhub controlarían el 30% de la compañía fusionada, que tendrá su sede en Ámsterdam y mantendrá el domicilio de su negocio estadounidense en la ciudad de Chicago (Estados Unidos), mientras que contará con una fuerte presencia en Reino Unido.