De Cate Blanchett a Ester Expósito, los mejores "looks"del Festival de Venecia

Cate Blanchett posa en el photocall del Festival de Venecia. EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI

Madrid, 4 sep (EFE).- Con máscaras protectoras y sin grandes celebraciones, pero la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia llega, una edición más, cargada de estilismos lucidos por los nombres más famosos de Hollywood, cuyos atuendos respiran tendencias y son además una declaración de intenciones, que hacen de Cate Blanchett, Georgina Rodríguez o Esther Expósito las más buscadas.

El uno de septiembre el prestigioso festival cinematográfico arrancó en su 77 edición que, aunque diferente a las anteriores por el covid19, no deja atrás una cuidada indumentaria que es ya un sello más del Festival de la Mostra, y en el que los atuendos de las invitadas son también protagonistas.

Si hay un nombre que resuena con fuerza estos días es el de la actriz australiana Cate Blanchett, que en un guiño a la sostenibilidad y el medio ambiente repite dos estilismos lucidos en el pasado sin renunciar a la elegancia que la caracteriza. Blanchett ha vuelto a dejar al público sin palabras al enfundarse en un vestido bicolor de la firma Esteban Cortázar, que lució por primera vez en el año 2015 y que ha acompañado de joyas de Pomellato.

En otra de sus apariciones sobre la alfombra roja, Blanchett se ha decantado por un top que formaba parte de un vestido largo de Alexander McQueen que ya lució en 2016 para la gala de los premios Bafta, y que esta vez ha combinado con un pantalón negro fluido, convirtiendo el vestido en un dos piezas que la diseñadora Sarah Burton tiene previsto subastar y cuyos beneficios irán destinados a las ONG UN Women y Fancing History.

Otro look que ha causado furor ha sido la máscara lucida por Tilda Swinton y firmada por James T, Merry, un complemento dedicado a la ciudad veneciana que conjuntó con un dos piezas bicolor de la última temporada de Alta Costura de Chanel, un estilismo romántico que contrasta con el traje recto en amarillo flúor de Haider Ackermann que la actriz ha lucido en otra de sus apariciones.

Todo al blanco, así ha sido la apuesta Georgina Rodríguez, que con un pantalón recto de tiro alto y un top de tirantes en satén de escote en v de Ermanno Scervino ha mostrado su actitud frente a las cámaras, sin perder de vista las últimas tendencias, al lucir sobre los hombros una americana blanca de forma desenfadada.

Vitoreada por su legión italiana de fans con el grito de “brava”, la segunda aparición de Georgina Rodríguez ha vuelto a ser una apuesta por el satinado y las tonalidades claras, esta vez en un vestido largo con maxi abertura en la falda, que ha conjuntado con sandalias doradas de Casadei y complementos de Pasquale Bruni en oro rosa.

Y como no hay dos sin tres, Georgina mostró todas sus cartas en el tercer “look” para La Mostra, esta vez enfundada en un vestido ceñido de lentejuelas negras, con el que se ha convertido en la protagonista de la jornada, firmado por la firma Liastubla y acompañado de alta joyería.

Por su parte, la actriz española Ester Expósito también ha acaparado los focos a su llegada al festival. Fiel a su estilo sencillo de aire bohemio ha lucido un doblete de “looks” de Etro que se han convertido en los más buscados en redes sociales. Con un vestido maxi de tirantes finos, estampado hippie y espalda al aire, Expósito ha hecho gala de una naturalidad radiante.

En su segunda aparición y esta vez para la alfombra roja, la protagonista de Élite mantiene el patrón de tirantes finos y espalda al aire como combo ganador, esta vez en un modelo minimal en blanco firmado también por la marca francesa, acompañado de un recogido bajo y joyas de Bulgari.