Cvirus.- La OMS recuerda que inicialmente la oferta de la vacuna será "limitada" y tendrán prioridad los más expuestos

10/04/2020 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado la desaceleración de los casos de coronavirus que está ocurriendo en algunos países europeos, como España, Italia, Francia o Alemania. POLITICA WHO



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado que cuando se tenga una vacuna eficaz contra la Covid-19 habrá que tener en cuenta que "inicialmente" la "oferta será limitada", por lo que se deberá "dar prioridad a la vacunación de los trabajadores esenciales y de los más expuestos".



En otras palabras, habrá que "vacunar a algunas personas en todos los países, en lugar de a todas las personas en algunos países", ha señalado en la rueda de prensa celebrada este viernes en Ginebra, donde ha apostado por "utilizarla de forma eficaz".



"Con el tiempo, a medida que aumenta la producción, queremos que todas las personas de todo el mundo tengan acceso a las vacunas. Pero inicialmente, cuando la oferta es limitada, se debe dar prioridad a vacunar a los trabajadores esenciales y a los que están en mayor riesgo, incluidas las personas mayores y las personas con enfermedades subyacentes", ha señalado.



"Esto no es solo un imperativo moral y un imperativo de salud pública, también es un imperativo económico. En nuestro mundo interconectado, si las personas de los países de ingresos bajos y medianos se pierden las vacunas, el virus seguirá matando y la recuperación económica a nivel mundial se retrasará. Por lo tanto, el uso de las vacunas como un bien público mundial es de interés nacional para todos y cada uno de los países", ha añadido.



A su juicio "el nacionalismo de las vacunas prolongará la pandemia, no la acortará". Por este motivo, ha destacado una vez más la instalación COVAX, que es el mecanismo internacional acordado para garantizar un acceso mundial equitativo a las vacunas, que ha puesto la OMS y que se define como "solidaridad en acción".



COVAX garantiza el acceso a la cartera de vacunas candidatas más grande del mundo. "Nuestro socio, la Coalición para las Innovaciones y la Preparación para las Epidemias (CEPI) está apoyando nueve vacunas candidatas que estarán disponibles para el Centro si tienen éxito, siete de las cuales se encuentran en ensayos clínicos", ha explicado.



Actualmente, la plataforma está en conversaciones sobre otras cuatro vacunas prometedoras; además otros nueve candidatos que se encuentran en las primeras etapas de desarrollo están siendo evaluados para su inclusión en el Mecanismo.



En estos momentos, 78 países y economías de ingresos altos y medianos altos han confirmado que participarán en el Fondo COVAX, y el número está creciendo. Aunque, aún pueden sumarse más, por lo que Tedros ha instado a los que todavía no se han unido a hacerlo antes del 18 de septiembre.