Coronavirus.- MSF denuncia la cuarenta "mal planteada y potencialmente dañina" impuesta por Grecia en el campo de Moria

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este viernes que el Gobierno griego está aplicando "una cuarentena mal planteada y potencialmente dañina" en el campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos, después de que se detectara allí un primer caso de coronavirus.



"Este tipo de cuarentena masiva es peligrosa y debe evitarse a toda costa. Sobre todo, estas medidas restrictivas nunca pueden ser usadas para encubrir la falta de una estrategia integral para reducir la transmisión de la COVID-19 en el campo y proteger la dignidad de las personas que viven allí", ha explicado la organización no gubernamental en un comunicado.



MSF ha hecho hincapié en que el Gobierno griego "tiene el deber de poner en marcha una respuesta de salud pública para las personas solicitantes de asilo de Moria", "no de encarcelarlas en condiciones infernales con la excusa de proteger a la isla de la propagación del virus".



Tras dejar claro que el campo de Moria "no es seguro para nadie", ha advertido de que allí hay más de 200 personas identificadas que por su edad y condiciones de salud "corren un grave riesgo ante la COVID-19". Durante meses, MSF y otras organizaciones han pedido la evacuación de todos los residentes del campo de Moria y han advertido de la urgencia específica que hay para trasladar a estas personas "particularmente vulnerables desde el punto de vista médico" a un alojamiento seguro en Lesbos, en el continente o en otros países de la Unión Europea.



En abril, el Gobierno griego prometió que procedería con las evacuaciones de las islas pero cinco meses después todas estas personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo siguen "atrapadas y ahora están contenidas por un cordón policial".



"Con un caso positivo confirmado en Moria, es esencial que estas personas sean evacuadas del campo a un alojamiento seguro ahora mismo. No hacerlo sería un claro incumplimiento del deber de asistencia de las autoridades griegas", ha denunciado la ONG.



"Parece que las autoridades sanitarias locales han comenzado a realizar pruebas de detección de COVID-19 a los residentes del campo, pero esto es solo una fracción de lo que hay que hacer", ha explicado la coordinadora de terreno de MSF para la COVID-19 en Lesbos, Caroline Willemen.



En su opinión, "lo que se necesita es una respuesta adecuada de salud pública; bien planificada, con pruebas y seguimiento de contactos, con servicios de salud fácilmente accesibles, y una gran mejora de las condiciones de higiene". "No hay justificación para esta cuarentena masiva forzada. Y lo que es peor, sabemos que estas medidas empeorarán la ya deteriorada salud mental de nuestros pacientes", ha subrayado.



La responsable de MSF ha indicado que en estos momentos en Moria "hay personas mayores con problemas de salud subyacentes, mujeres embarazadas y niños que tienen miedo y están expuestos a más traumas como resultado de esta política". "El Gobierno debería proteger a estas personas, pero en cambio, al mantenerlas cercadas por la COVID-19 en el campo, las están exponiendo", ha añadido.



PIDE UN ENFOQUE "INTEGRAL" PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN



Médicos Sin Fronteras ha recalcado que, ante la situación actual, "se necesita un enfoque integral más que simplemente una cuarentena, particularmente cuando la COVID-19 evidentemente ya está circulando fuera del campo".



La ONG ha señalado que para que la respuesta de salud pública durante un brote tenga éxito es necesario no recurrir a medidas "perjudiciales" como la vigilancia y la detención, garantizar la debida información y colaboración de la comunidad y que las medidas básicas de higiene son lo más accesibles posible para todas las personas y evacuar y proteger a las personas con mayor riesgo médico.



La estrategia debe pasar igualmente por "realizar pruebas masivas; "aislar y tratar a las personas" que den positivo, rastrear contactos y establecer una cuarentena "solo en lugares donde existan normas mínimas y donde se pueda garantizar el seguimiento médico de las personas".



Hasta ahora, según Médicos Sin Fronteras, la reacción de las autoridades griegas ha sido poner en marcha una medida de salud pública (comenzando a hacer pruebas en el campo) y establecer "una aplicación innecesaria de un cierre de cuarentena masiva".



"Para cumplir con su responsabilidad, el Gobierno griego debe implementar urgentemente las otras medidas de salud pública, o evacuar a todas las personas que viven en Moria a lugares más seguros, en lugar de aplicar una cuarentena masiva que inevitablemente causará más sufrimiento y no aportará absolutamente ningún beneficio para la salud pública", ha concluido la ONG.