Carreño sopesa potencial partido contra Djokovic: "Quizás tenga opciones"

En la imagen el tenista Pablo Carreño, EFE /Alejandro García /Archivo

Nueva York, 4 sep (EFE).- El español Pablo Carreño, que este viernes se metió en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, ya sopesa un potencial partido contra el favorito del torneo, el serbio Novak Djokovic, y es consciente de que "nadie ha conseguido batirle", pero destacando que "quizás hay opciones" de ganar.

"Mi próximo partido, si Novak cumple las expectativas, que de momento las ha cumplido en todos los partidos que ha jugado este año, será contra él. Será muy difícil, nadie ha conseguido batirle hasta ahora y habrá que intentar ser los primeros", dijo en rueda de prensa el jugador de 29 años, que accede por segunda vez a la cuarta ronda del Grand Slam.

"¿Las opciones que tengo? Él va a ser el favorito, pero siempre va a haber opciones si consigo empezar el partido bien, hacer mi juego, intentar que no tenga su mejor día y, si consigo dominarle, quizás tenga opciones de hacer un partido bueno y, por qué no, ganar", dijo.

Carreño reconoció que ante Djokovic jugaría el partido "más dificil" que se le puede plantear en el torneo, por lo que anticipó una gran concentración en el comienzo, que es "muy importante" en su juego, y simplemente "disfrutar y hacerlo lo mejor posible".

En ese sentido afirmó sentirse con confianza tras el duelo de hoy contra el lituano Berankis, a quien venció por 6-4, 6-3 y 6-2, porque ha ido "de menos a más" aunque los primeros cuatro o cinco juegos le costaron debido a la agresividad de su oponente, número 65 del mundo.

"Este año vengo con mejor nivel que el año pasado, me noto fuerte, con confianza, el saque bastante bien, y ya he marcado más la diferencia", sostuvo el español, que calcula que se sitúa "si no a nivel top 10, cerca, entre los 15 o 20 primeros".

Esta noche el serbio Novak Djokovic, cabeza de serie número uno, se enfrentará al alemán Jan-Lennard Strouff, vigésimo octavo preclasificado, con todas las papeletas a favor del primero y de donde saldrá el próximo rival de Carreño.