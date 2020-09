Brasil aumenta presión para expulsar a diplomáticos de Maduro

Jair Bolsonaro,izquierda, con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional que se juramentó a sí mismo como líder de Venezuela

(Bloomberg) -- Brasil declaró a 29 diplomáticos venezolanos leales al presidente Nicolás Maduro personae non gratae, en la última señal de apoyo al líder de la oposición, Juan Guaidó.

En una declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo que ha informado a todos los representantes de lo que llamó “el régimen ilegítimo de Venezuela” que ya no son bienvenidos. Los enviados perderán inmediatamente la inmunidad y los privilegios diplomáticos, pero no se verán obligados a abandonar el país, informó el Ministerio.

La decisión transforma a los enviados de Maduro en ciudadanos venezolanos comunes en Brasil y, como tal, se les impedirá emitir documentos oficiales y estarán sujetos a la aplicación de la ley brasileña. También obliga a los enviados a dejar de actuar o presentarse como diplomáticos.

Los turistas de países vecinos generalmente pueden permanecer en Brasil por un máximo de 90 días consecutivos, después de los cuales su estadía se vuelve ilegal a menos que obtengan otro estatus, como una visa de trabajo.

El año pasado, el presidente brasileño y aliado de EE.UU., Jair Bolsonaro, reconoció al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, como presidente legítimo de Venezuela y ha proporcionado al enviado de Guaidó en Brasilia pleno estatus de embajador.

A principios de este año, Brasil retiró a todo su cuerpo de funcionarios del servicio exterior y diplomático de Venezuela y estableció una fecha límite en mayo para que Maduro retirara recíprocamente el suyo de Brasil. Sin embargo, la Corte Suprema de Brasil suspendió la decisión por motivos humanitarios y de salud mientras el covid-19 se desataba en América Latina, sin cuestionar el derecho del Gobierno a declarar a los extranjeros personae non gratae.

El jefe de la delegación de Maduro en Brasil no respondió a una solicitud de comentarios.

Nota Original:Brazil Steps Up Pressure To Push Maduro’s Diplomats Out

