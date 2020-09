Bonos locales de Colombia lideran entre pares de AL: Bonos Latam

(Bloomberg) -- Los bonos locales de Colombia lideraron entre pares de América Latina esta semana en lo que podría ser el comienzo de ganancias sostenidas a medida que se unen a los índices globales de Bloomberg-Barclays.

Los bonos en pesos a siete años subieron a un récord después de que Bloomberg-Barclays confirmara que la deuda de la tesorería en moneda local de Colombia, Perú y Rumania se agregará a los índices Global Aggregate y Global Treasury. Un total de 41 bonos de los tres países se unirán al índice de referencia este mes.

NatWest estimó que tan solo Colombia recibirá entradas de US$4.870 millones a medida que los inversionistas reequilibran sus carteras en función de las nuevas ponderaciones del índice. Esas entradas podrían verse favorecidas si la inflación se mantiene en el límite inferior del rango meta, lo que reduce cualquier endurecimiento de la política monetaria.

Toda la curva de rendimiento se movió a la baja en la semana, y los rendimientos de los bonos a cinco y dos años cayeron 21 puntos básicos y nueve puntos básicos, respectivamente. Los bonos peruanos también recibieron un impulso, aunque una menor cantidad de opciones de deuda local y una menor liquidez limitaron las ganancias.

Si bien el cambio en los índices se anunció por primera vez el 30 de enero, la reacción del mercado fue silenciada cuando la pandemia estalló entre ese momento y su implementación.

Rumor local

El impacto de los cambios en los índices no se limitó a los mercados de bonos. El peso colombiano ganó 1,4% esta semana, la moneda de mercado emergente con mejor desempeño después del real brasileño, que fue impulsado por los avances en la agenda de reformas del Gobierno.

La inflación anual de Colombia de 1,97%, en comparación con la meta de 2%-4% del banco central, también da a los inversionistas la confianza de que los movimientos en bonos y swaps aún tiene espacio por delante. Aunque el ciclo de flexibilización probablemente terminó el 31 de agosto con un recorte de un cuarto de punto, los funcionarios no considerarán aumentos de tasas mientras sigan subiendo las infecciones por coronavirus en el país. Colombia tiene ahora más de 633.000 casos, la sexta cifra más alta del mundo.

QUÉ OBSERVAR:

Todos los principales países de América Latina publicarán datos de inflación la próxima semana, aunque las cifras de Brasil y Colombia son las que tienen más probabilidades de generar un impacto en el mercado

Las cifras del IPC de agosto para Colombia se publicarán el 5 de septiembre y se espera que muestren que la inflación se mantuvo en el límite inferior del rango meta. El incumplimiento de las estimaciones podría generar una nueva ronda de ganancias en bonos denominados en pesos

Los inversionistas de Brasil observarán la publicación del índice de inflación oficial el 9 de septiembre después de que los índices de precios mayoristas subieran más de lo esperado, aumentando la demanda de bonos vinculados a la inflación Los datos de ventas minoristas que vencen el 10 de septiembre también se analizarán en medio de un renovado optimismo sobre un repunte económico luego de la producción industrial de julio que fue superior a la estimación

El Congreso de Brasil comenzará a debatir reformas tributarias y administrativas. Aunque no hay fechas específicas establecidas, las conversaciones podrían potencialmente mover del mercado Los inversionistas dicen que la reforma fiscal tiene más probabilidades de aprobación este año

México presentará su presupuesto 2021 el 8 de septiembre, cuando probablemente enviará un mensaje conservador sobre la política fiscal, apuntando a un regreso al superávit primario, dijo Citigroup en una nota a clientes

NOTA: Davison Santana es un estratega FX que escribe para Bloomberg. Sus observaciones son propias y no pretenden ser un consejo de inversión

Parte de la información proviene de operadores de divisas con conocimientos de las transacciones, quienes solicitaron no ser identificados debido a que no están autorizados para hablar en público

Nota Original:Colombia Local Notes Gain in Welcome to Global Club: Latam Bonds

©2020 Bloomberg L.P.