Bolivia.- Anuncian que impugnarán al posible vocal que decida si inhabilitar o no a Morales como senador de Bolivia

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La parte querellante en el caso de la inhabilitación del expresidente de Bolivia Evo Morales a senador por Cochabamba en las elecciones del 18 de octubre ha anunciado que impugnará el nombramiento del magistrado Israel Campero Méndez si es designado como el vocal que dirima el empate que se produjo hace unos días en Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).



La defensa de la parte demandante ha asegurado que el nombramiento de Méndez es "irregular", ya que no sólo no correspondería por orden de prioridad en el sistema de salas del TDJ, sino porque que además, ha asegurado, este magistrado tiene conocidos vínculos con el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).



Hace dos día los dos vocales de la Sala Constitucional Segunda del TDJ de La Paz aplazaron la decisión de inhabilitar o no a Morales debido a la falta de acuerdo y anunciaron una prórroga entre 48 y 72 horas, a la espera de convocar a un tercer vocal que dirimiese el empate, que tendrá otros tres días para tomar una decisión.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anuló en febrero de este año la presencia de Morales dentro de las listas del Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones que finalmente se celebrarán el próximo 18 de octubre.



Morales fue inhabilitado por el TSE al considerar que no cumplía el requisito de residir en el país, después de que el expresidente, quien ahora vive en Argentina, saliera del país debido a la crisis política y social que se desencadenó cuando la oposición y parte del Ejército no reconoció su victoria en los comicios del pasado 20 de noviembre.



"Aquí no hay sorteo, esa posibilidad no existe, se debe designar por prelación y corresponde que el vocal, Alfredo Jaimes Terrazas, sea el que conozca este caso", ha defendido el abogado Fabián Espinoza, cuenta el diario boliviano 'El Deber'.



Junto a Morales, también han sido inhabilitados por no residir en Bolivia, el que fuera su último ministro de Exteriores, Diego Pary (2018-2019); y los representantes de Acción Democrática Nacionalista (AND), Jasmine Barrientos; y el de la coalición Creemos, Mario Cossío.



Bolivia se encuentra actualmente en medio de una crisis social y política desde las pasadas elecciones, cuando la oposición, tras denunciar supuestas irregularidades en la victoria de Morales, aupó a la Presidencia a Jeanine Áñez, quien ocupa el cargo de interina hasta los próximos comicios, finalmente fijados para el 18 de octubre tras haber sido pospuestos en varias ocasiones por la crisis del coronavirus.



En el último mes, la situación en las calles se ha recrudecido después de que la fecha electoral fuera aplazada una última vez, generando disturbios y bloqueos por parte de algunos sindicatos, movimientos sociales, y seguidores de Morales, quienes ven en esto una estrategia del nuevo oficialismo para desgastar al que es favorito en las elecciones, el candidato de MAS, Luis Arce, poniendo como excusa la crisis de la pandemia.