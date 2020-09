Biden dice que a Trump "no le importa" sufrimiento económico de estadounidenses por la pandemia

Por James Oliphant

WILMINGTON, EEUU, 4 sep (Reuters) - El candidato presidencial demócrata Joe Biden acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ser insensible al dolor económico que ha causado la pandemia del coronavirus, después de que datos del viernes mostraron una ralentización en la generación de empleos y un aumento de la brecha racial entre los trabajadores.

El ex vicepresidente, que lanzó el mensaje de campaña de que está más en contacto con los trabajadores estadounidenses que su rival para las elecciones del 3 de noviembre, dijo que la crisis económica ha exacerbado las divisiones entre los ricos y los pobres.

"La dolorosa verdad es que tenemos un presidente que no lo ve, no lo siente, no lo entiende, no le importa. Piensa que si el mercado de valores está en alza, entonces todo está bien", dijo Biden durante un discurso en su sede en Wilmington, Delaware.

Mientras ambas campañas se ponen en marcha para una de las carreras presidenciales más importantes de la historia reciente de Estados Unidos, el Departamento de Trabajo informó que las nóminas de los trabajadores no agrícolas aumentaron en 1,37 millones de puestos de trabajo el mes pasado, menos que en julio.

Trump y sus compañeros republicanos destacaron la caída de la tasa de desempleo en agosto al 8,4% como una señal de que la economía está mejorando tras el impacto de los confinamientos por el coronavirus, que han devastado pequeños negocios desde restaurantes hasta gimnasios y peluquerías.

Sin embargo, el presidente parece que llegará a las elecciones con la economía paralizada y en medio de serias dudas sobre su manejo de la pandemia, que ha matado a más de 186.000 personas en Estados Unidos.

Biden, que en la encuesta de Reuters/Ipsos de esta semana llevaba una ventaja de siete puntos porcentuales sobre Trump a nivel nacional, pidió al presidente que agrupe a los líderes del Congreso para reiniciar las negociaciones estancadas sobre otro paquete de ayuda económica para el coronavirus.

"En resumen: señor presidente, haga su trabajo. Salga de su campo de golf y del arenal. Reúna a los líderes y siéntese en el Despacho Oval. Haga un trato", dijo el demócrata.

Otra controversia en torno a Trump estalló el jueves cuando la revista Atlantic informó que el presidente había llamado "perdedores" a los militares estadounidenses caídos y enterrados en Europa y que se negó a visitar un cementerio estadounidense durante un viaje a Francia en 2018, porque no le parecía importante. Trump negó con vehemencia el informe.

Biden dijo que, de ser cierto, los comentarios eran "una vergüenza".

(Reporte de James Oliphant Editado en español por Javier López de Lérida)