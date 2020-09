Beyoncé cumple 39 años consolidada como la gran diva del pop

MADRID, 4 (CHANCE)



Beyoncé cumple hoy 39 años y lo hace en uno de los mejores momentos de su carrera. La artista se ha convertido en una de las estrellas más importantes del panorama internacional y ya es considera, con permiso de Madonna y de Lady Gaga, la gran diva del pop. A lo largo de más de 20 años de carrera ha cosechado grandes éxitos y reconocimientos como los 22 premios Grammy que cuenta en su haber.



Siendo una de las mayores fortunas de la industria musical según la revista Forbes, cuando Beyoncé se siente inspirada, el mundo entero se detiene para escuchar sus creaciones. De lo más polifacética no sólo la hemos visto cantar como los ángeles y moverse como nadie, sino que diseña ropa, dirige películas y convierte en oro todo lo que toca.



La artista, además, atraviesa por un gran momento personal. Y es que más enamorada que nunca de su marido Jay Z - con quien forma una de las parejas más consolidadas y exitosas del star system desde que comenzaron su relación hace nada más y nada menos que 16 años - ha disfrutado de un tranquilo verano centrada en sus tres hijos, Blue Ivy, de 8 años, y los gemelos Rumi y Sir, de 3.



A la espera de nuevas sorpresas, parece que la diva del pop está preparando un vídeo "super secreto" según el portal Page Six del que seguro que pronto tendremos más datos. Y es que después de dirigir su propia película, "Black is king" para Disney Plus este verano, ya no sabemos con que más puede dejarnos boquiabiertos Beyoncé.



Además, a sus 39 años, la cantante está más espectacular que nunca y con sus curvas y su melena salvaje se ha convertido en una inspiración para millones de mujeres en todo el planeta.