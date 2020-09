Berlusconi hospitalizado "por precaución" en Italia por coronavirus

Agrega detalles y cambia firma ///Milán, 4 Set 2020 (AFP) - El exjefe de gobierno italiano Silvio Berlusconi fue hospitalizado el jueves por la noche en Milán (norte) "por precaución" tras haber dado positivo por coronavirus y presentado algunos síntomas, un nuevo combate para el "Cavaliere", que ha tenido varios problemas de salud en los últimos tiempos.Berlusconi, que cumplirá 84 años a finales de mes, sigue siendo muy popular en Italia pese a los escándalos, su estilo de vida derrochador y sus problemas con la justicia. Su hospitalización era este viernes primera página de los diarios italianos."El presidente Berlusconi fue hospitalizado por precaución en el hospital San Raffaele de Milán después de presentar algunos síntomas. Su cuadro clínico no reviste preocupación", afirmó un breve comunicado difundido por su entorno.Según la agencia AGI, Berlusconi fue hospitalizado en la habitación que suele ocupar cuando va a este hospital, lo que hace suponer que la situación no es preocupante, ya que de lo contrario estaría en cuidados intensivos.Licia Ronzulli, senadora de Forza Italia, el partido de Berlusconi, aseguró el viernes en la radio que 'Il Cavaliere', como es conocido en Italia, "pasó la noche en el hospital para controlar la situación (...) pero todo está bien".Berlusconi anunció el miércoles por la noche que había dado positivo por coronavirus, al igual que dos de sus hijos: Barbara, de 36 años, y Luigi, de 31, y su nueva pareja Marta Fascina, de 30."Continúo la batalla", declaró ese día por la noche el multimillonario, asegurando que estará presente "en la campaña electoral con entrevistas en televisiones y diarios".Dentro de dos semanas habrá elecciones regionales en Italia así como un referéndum sobre la reducción del número de parlamentarios. - "Cuatro veces 20 años" - Berlusconi, electo diputado europeo en 2019, participó por teléfono el jueves por la noche en una reunión de su partido: "No tengo fiebre, no tengo dolores y quiero tranquilizarlos. Estoy bastante bien, voy a continuar trabajando", dijo unas horas antes de ser hospitalizado.El fundador de los grupos Finivest y Mediaset, uno de los hombres mas ricos de Italia, dio positivo por covid-19 al regresar a Milán tras unas vacaciones en su lujosa residencia de Cerdeña.Durante su estadía en esa isla mediterránea estuvo en contacto con algunas personas contagiadas con el nuevo coronavirus, entre ellos Flavio Briatore, propietario de "Billionaire", un establecimiento VIP en la Costa Esmeralda, el paraíso de los ricos en Cerdeña.Berlusconi se suma a la lista de personalidades infectadas por el coronavirus, en la que se encuentran el futbolista Neymar, el primer ministro británico Boris Johnson o el actor Tom Hanks, entre otros.Para el político italiano se trata de su enésimo regreso al hospital San Raffaele, donde se hace atender desde hace años y uno de cuyos responsables, Alberto Zangrillo, a cargo del departamento de anestesia y reanimación, es su médico general.En 2019, fue operado de una obstrucción intestinal en ese hospital, en el que también fue sometido a una importante intervención quirúrgica a corazón abierto en junio de 2016. Además, también se ha sometido a varias operaciones menores.Berlusconi, conocido por su inclinación por las mujeres jóvenes y bellas -su actual pareja tiene 53 años menos que él- siempre ha utilizado su vitalidad como argumento político."Nosotros, los de 1936, somos jóvenes fuertes y tenaces. A pesar de que la edad avanza, no retrocedemos ante las responsabilidades a las cuales fuimos llamados y que la vida continúa imponiéndonos (...). En el fondo, en realidad no tenemos 80 años sino cuatro veces 20 años", dijo en 2016 al enviarle un saludo de cumpleaños al papa Francisco.A pesar de los escándalos y las causas judiciales en su contra, su voz sigue teniendo un peso para millones de italianos, para quienes representa una edad de oro de la economía del país, afectada en estos últimos años por las crisis financieras y el endeudamiento del Estado.ljm/jhd/bl-mar/af/mis -------------------------------------------------------------