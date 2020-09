Azarenka sigue arrolladora y pasa a la tercera ronda

En la imagen, la tenista bielorrusa Victoria Azarenka. EFE/Jason Sznes/Archivo

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 3 sep (EFE).- La bielorrusa Victoria Azarenka siguió arrolladora en el Abierto de Estados Unidos y este jueves venció por 6-1 y 6-3 a su compatriota Aryna Sabalenka, que entró al cuadro principal como quinta cabeza de serie, y alcanzó la tercera ronda.

Pero Azarenka, de 31 años, exnúmero uno del mundo, y ahora vigésimo séptima tras haber ganado la pasada semana el Premier 5 de Cincinnati, que se disputó en las mismas pistas de Flushing Meadows, por culpa de la pandemia, fue siempre superior y también se vengó de una derrota en el US Open del año pasado 2019, en la primera ronda.

La dos veces campeona del Abierto de Australia terminó subcampeona en Flushing Meadows en 2012 y 2013, y está a una victoria de su primera aparición en la segunda semana desde 2015 tras la gran victoria conseguida ante su compatriota bajo el techo del Estadio Louis Armstrong.

Las dos tenistas se enfrentaron por última vez en esta misma cancha el año pasado, y Sabalenka sobrevivió en tres sets en lo que sería el último partido del año de Azarenka.

Sabalenka terminó 2019 con una defensa del título del Dongfeng Motor Wuhan Open y una primera victoria del Hengquin Life WTA Elite Trophy Zhuhai.

Después de luchar a principios de 2020, Azarenka cobró vida la pasada semana con el segundo título del torneo de Cincinnati que también había ganado en el 2013, pero el primero desde que tuvo a su hijo Leo, y en la primera ronda del Abierto ganó a la austríaca Barbara Haas.

Por el contrario, Sabalenka coronó el Middle East Swing del año con un tercer título de Premier 5 en el Qatar Total Open, superando en dos sets a la dos veces campeona de Wimbledon, la checa Petra Kvitova.

Sin embargo, desde que se reanudó la gira, la cabeza de serie número 5 ha sido menos imperiosa, jugando su primer partido de dos sets desde febrero para derrotar a Océane Dodin en la primera ronda en Flushing Meadows.

Mientras Azarenka mantuvo limpia su hoja de estadísticas para comenzar el partido, Sabalenka luchó por encontrar su rango desde el principio, perdiendo los primeros cuatro juegos antes de finalmente ganar el primer juego.

Aún así, fue un set lleno de errores para la jugadora 22 años, quien hizo 17 con solo tres golpes ganadores.

Sabalenka buscó poner su sello en el segundo set al ganar rápidamente puntos de quiebre para comenzar, pero Azarenka, quien anotó cinco tiros ganadores y errores en el primer set, salvó a ambos y pronto se adelantó 3-0.

Ahí se acabó el partido para Sabalenka por Azarenka aseguró su juego desde el fondo de la pista, también su saque que sólo perdió una vez cinco oportunidades que le dio a su compatriota y logró 5 de 5 'break'.

Aunque Sabalenka se recuperó casi al mismo nivel dos juegos después, Azarenka mostró su renovada determinación al anotar tres puntos seguidos para asegurar otro quiebre y aguantar para acercarse a cuatro puntos de la victoria.

Con el partido en su raqueta, Azarenka ganó un par de puntos de partido y convirtió el primero con un profundo golpe de derecha en la carrera, asegurando la victoria.

En total, Azarenka anotó un sólido 11 ganadores contra nueve errores no forzados, mientras ganaba el 77% de los puntos con su primer servicio.

Sabalenka finalmente lamentará sus errores no forzados, contando 27 al final del partido a 15 ganadores.

El siguiente duelo para Azarenka es contra la adolescente polaca Iga Swiatek o Sachia Vickery, cuyo partido fue suspendido con Vickery liderando por un set después de ganar los últimos siete puntos del tie-break.

Mientras que la derrota de Sabalenka fue la tercera de una cabeza serie dentro de las 10 Top que se dio tras perder también en la sesión matinal la inglesa Johanna Konta (9) y la española Garbiñe Muguruza.