Auger-Aliassime despide a Murray del Abierto; Thiem y Medvedev, seguros

Felix Auger-Aliassime de Canadá en acción frente a Andy Murray de Gran Bretaña en el Abierto de Estados Unidos en Flushing Meadows, Nueva York (EE.UU.), hoy 3 de septiembre de 2020. EFE/EPA/JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 3 sep (EFE).- El joven canadiense Felix Auger-Aliassime, decimoquinta cabeza de serie, venció este jueves en tres sets seguidos, 6-2, 6-3 y 6-4 al exnúmero uno del mundo, el británico Andy Murray, y consiguió su pase a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos por primera vez en su tercera participación en el último torneo de Grand Slam.

Como se esperaba bajo los focos de la pista central Arthur Ashe, Auger-Aliassime, de 20 años, mostró mucho mejor tenis que Murray, quien regresó al escenario donde en el 2012 se proclamó campeón del Abierto, y acabó con el resurgir del veterano jugador, quien después de dos operaciones de cadera en tres años, ha vuelto a competir.

Murray, de 33 años, que necesitó cuatro horas y 39 minutos para vencer al japonés Yoshihito Nishioka, en cinco sets, en la primera ronda, tras remontar dos sets en su contra, ante Auger-Aliassime nunca tuvo opción de entrar en el partido.

Cuando lo quiso intentar de nuevo en la tercera manga, el joven tenista canadiense se mantuvo seguro con su saque y juego desde el fondo de la pista y en el décimo juego aseguró la victoria con cuatro tantos seguidos.

El partido, que duró dos horas y siete minutos, primero que protagonizaron ambos tenistas como profesionales, mostró a un Auger-Aliassime, al que le sobra el poder físico y la gran facilidad que tiene para colocar 'aces', nada menos que 24 por apenas dos dobles faltas.

Sin que le diese ni una sola oportunidad a Murray para hacerle el 'break', mientras que de las nueves que a él se le presentaron, cuatro las aprovechó y ahí se acabó el partido para el veterano tenista británico, ganador de tres títulos de Grand Slam.

Auger-Aliassime, que tendrá de rival en la tercera ronda al ganador del partido que disputan el francés Corentin Moutet y el británico Daniel Evans, vigésimo tercer cabeza de serie, fue suspendido por la lluvia, acabó el duelo ante Murray con 52 golpes ganadores contra 30 errores no forzados.

Murray, que tuvo dos 'aces' y dos dobles faltas, apenas pudo colocar nueve golpes ganadores contra 20 errores no forzados y sumó 68 puntos ganados por 96 del joven tenista canadiense que acertó con el 67 por ciento del primer saque y tuvo un 89% ganador.

"La vida es divertida porque vine aquí cuando era niño en 2011 y vi a Andy jugar contra Feliciano López en la tercera ronda", declaró Auger-Aliassime a Brad Gilbert de ESPN después del partido. "Es una locura que nueve años después, lo enfrente aquí y consiga la victoria".

Con cinco finales a nivel del Tour a su nombre, incluidas dos en eventos ATP 500, Auger-Aliassime se ha establecido como una de las estrellas jóvenes más talentosas del Tour.

Pero el canadiense ha tenido un desempeño inferior en Grand Slams, cayendo en el primer obstáculo en tres de sus cuatro apariciones anteriores en campeonatos importantes.

"Conozco a Moutet muy bien. Jugué con él por primera vez cuando tenía nueve años", comentó Auger-Aliassime sobre sus posible rival en la tercera ronda. "No conozco a Evans tan bien. Veremos quién gana y contra quién juego el sábado".

Los que si tienen ya definidos sus rivales para la tercera ronda fueron todos los varios de la parte inferior del cuadro, que encabeza el austríaco Dominic Thiem, segundo preclasificado, que celebró su vigésimo séptimo cumpleaños con un triunfo cómodo de 6-3, 6-3 y 6-2 ante el indio Sumit Nagal, 124 del mundo, logró el pase a la tercera ronda por sexta vez en las siete participaciones que ha tenido.

El próximo rival de Thiem será el croata Marin Cilic, trigésimo primera cabeza de serie, ganador del Abierto en el 2014, que se impuso por 6-3, 1-6, 7-6 (2) y 7-5 al eslovaco Norbert Gombos.

El duelo entre Thiem y Cilic, de 31 años, y número 38 del mundo, será el tercero con ventaja de 2-0 para el tenista austríaco.

También se aseguró el pase a la tercera ronda y conoce a su próximo rival, el finalista del año pasado, el ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, que ganó con facilidad en tres sets seguidos, 6-3, 6-2 y 6-4, al australiano Christopher O'Connell, 116 del mundo.

El próximo rival de Medvedev, que alcanzó por tercera vez seguida la tercera ronda del Abierto en las cuatro participaciones que lleva, será el joven estadounidense J.J.Wolf, de 21 años, el verdugo del español Roberto Carballes Baena, a quien ganó en tres sets seguidos por 6-2, 6-3 y 6-4.

El resto de la jornada en la competición individual masculina dejó también los triunfos los cabezas de serie favoritos con el italiano Matteo Berrettini (6), al frente, junto al español Roberto Bautista Agut (8), los rusos Andrew Rublev (10) y Karen Khachanov (11), el búlgaro Grigor Dimitrov (14) y el australiano Alex De Minaur (21).

Mientras que la gran sorpresa de la jornada la protagonizó Vasek Pospisil, número 94 del mundo, que ganó el duelo de canadienses a Milos Raonic, vigésimo quinto cabeza de serie, tras imponerse por 6-7 (1), 6-3, 7-6 (4) y 6-3, en tres horas y 18 minutos de acción.

Posposil, de 30 años, será el próximo rival de Bautista Agut, quien tiene ventaja de 3-0 en los duelos anteriores que ambos jugadores han protagonizado.