AMP.- UE.- Irlanda propone a la eurodiputada Mairead McGuinness y a Andrew McDowell como candidatos a comisario europeo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Irlanda ha propuesto a la vicepresidenta del Parlamento europeo, Mairead McGuinness, y al exvicepresidente del Banco Europeo de Inversión (BEI) Andrew McDowell como candidatos al cargo de comisario comunitario, tras la dimisión de Phil Hogan como titular de Comercio por haberse saltado las restricciones de movimiento en la pandemia de coronavirus.



Así lo ha confirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, después de que la decisión del Gobierno irlandés hubiera sido adelantada por el diario 'The Independent'.



"El primer ministro, Micheal Martin, me ha informado del nombramiento de Mairead McGuinnes y Andrew McDowell como candidatos irlandeses al puesto de comisario", ha escrito Von der Leyen en su Twitter.



"Los entrevistaré a principios de la próxima semana (para conocer) su cualificación para el puesto", ha precisado la presidenta de la Comisión, que será quién elija qué cartera ocupa, sin necesidad que sea la de Comercio.



McGuinness es actualmente vicepresidenta del Parlamento europeo, donde tiene una larga experiencia como diputada, mientras que McDowell ha sido vicepresidente del BEI y fue el asesor económico jefe en la etapa de Enda Kenny como primer ministro (2014-2017).



Según 'The Independent', es improbable que el Gobierno irlandés mantenga la cartera de Comercio, que es la que asumía Hogan hasta que se vio obligado a presentar su renuncia por haberse saltado las restricciones de viaje por la pandemia de coronavirus.