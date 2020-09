Alemania.- La Policía alemana pone bajo arresto a la madre acusada de asesinar a cinco hijos

BERLÍN, 4 (DPA/EP)



La Policía alemana ha emitido una orden de arresto contra la mujer de 27 años acusada de asfixiar hasta la muerte a cinco de sus seis hijos en la localidad de Solingen, ubicada en la zona oeste de Alemania.



Un portavoz de la Fiscalía, Heribert Kaune-Gebhardt, ha explicado en rueda de prensa que las autopsias han determinado que las cinco víctimas, de entre uno y ocho años, habían sido sedadas. Sus cuerpos fueron localizados el jueves en sus propias camas, dentro de la vivienda familiar.



La abuela de los menores fue quien dio la voz de alarma, después de que la madre le confesara en WhatsApp haber perpetrado los crímenes, alegando que "no podía seguir". La madre se habría desplazado tras los crímenes a la cercana ciudad de Dusseldorf, en cuya estación se arrojó a las vías del tren.



La sospechosa permanece ingresada en un hospital con heridas graves, mientras que el único hijo superviviente, de once años, permanece bajo custodia de la abuela de forma temporal. La madre se había desplazado a Dusseldorf junto a su hijo mayor, que estaba en clase en el momento de los crímenes.



La Policía ha informado de que los niños son hijos de tres padres distintos, pero que estos no figuran en ningún caso como sospechosos en las investigaciones abiertas. Las autoridades han explicado que la madre llevaba un año separada de su último marido, padre de sus cuatro últimos hijos, pero las peleas en la vivienda eran constantes.