2-1. La Ucrania de Shevchenko se impone a una valiente Suiza

Ricardo Rodriguez (d) de Suiza y Andriy Yarmolenko ( i) de Ucrania en acción durante el partido de la Liga de Naciones de la UEFA, disputado entre Ucrania y Suiza, en Lviv, Ucrania. EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Redacción Deportes, 3 sep (EFE).- Ucrania derrotó este jueves a Suiza en la primera jornada de la Liga de Naciones por 2-1 en un partido en el que los locales tuvieron más gol que juego, mientras a los helvéticos les faltó mordiente en ataque.

Suiza puso el control de la pelota y la presión alta, pero los ucranianos se mostraron mucho más efectivos de cara a la portería contraria, especialmente Zinchenko, que marcó el gol de la noche.

Ambos equipos, que se clasificaron para la Eurocopa de 2021, disputaron un partido abierto, pero en el que se notó la falta de rodaje de algunos jugadores.

El seleccionador ucraniano, Andréi Shevchenko, apostó de inicio por una delantera integrada por Yarmolenko por la izquierda, Konoplyanka por la derecha y el brasileño nacionalizado Junior Moraes de jugador más adelantado.

Mientras, Suiza apostó por Seferovic de delantero centro con dos balas, Embolo y Vargas, en las bandas.

El equipo helvético salió mucho más metido en el partido y su presión a la salida del balón le permitió controlar el juego y la pelota durante los primeros minutos.

Pero fueron los ucranianos los que estuvieron más cerca de marcar. Malinovski, jugador del Atalanta, recibió en tres cuartos y se sacó de la chistera un magnífico disparo con la izquierda a los diez minutos que fue escupido por la cruceta.

Así, los locales se adelantaron en el marcador. Un magnífico pase en profundidad dejó solo a Tymchik ante Sommer, que no pudo detener el centrado disparo del lateral.

El rebote fue aprovechado por Yarmolenko para inaugurar el marcado de espuela. (min.14).

Mediada la primera mitad, los discípulos de Vladímir Petkovic recuperaron la iniciativa, aunque les costaba crear ocasiones de gol.

Pese a todo, los visitantes lograron empatar al filo del descanso por medio de Seferovic, que batió al veterano Pyatov con un magnífico disparo raso desde fuera del área. (min.41)

En la segunda parte los suizos también salieron con las líneas muy adelantadas y obligaron a los ucranianos a jugar muy cerca de su portería.

Vargas tuvo una inmejorable oportunidad para poner por delante a su equipo con un remate de cabeza tras un excelente centro de Steffen que golpeó el poste izquierdo defendido por Pyatov.

Shevchenko entendió que a su equipo le faltaba chispa en ataque y sustituyó a su inoperante Konoplyanka por otro delantero, Yaremchuk.

A los pocos minutos, después de varias incursiones prometedoras, una jugada colectiva acabó con el balón en los pies de Zinchenko, que no lo pensó y remató de primeras, colocando el balón fuera del alcance de Sommer. Un auténtico golazo. (min.68)

Los suizos no le perdieron la cara al partido en ningún momento e intentaron empatar hasta el último momento, pero apenas crearon peligro, con la excepción de un disparo de Steffen que pasó raspando el poste izquierdo de la portería local.

Después de esta victoria, los ucranianos viajarán a Madrid para enfrentarse a España, que empató hoy a domicilio ante Alemania.

- Ficha técnica

2 – Ucrania: Pyatov; Tymchik, Krivtsov, Matviyenko, Mikhaylichenko; Stepanenko, Malinovkyi; Konoplyanka (Yaremchuk, min.41), Zinchenko, Yarmólenko; y Moraes.

1 – Suiza: Sommer; Zuber (Steffen, min.46), Rodríguez, Akanji, Elvedi, Mbabu; Xhaka, Sow (Aebischer, min.82), Vargas (Ajeti, min.73), Embolo; y Seferovic.

Goles: 1-0, min. 14: Yarmolenko. 1-1, min. 41: Seferovic. 2-1, min. 68: Zinchenko.

Árbitro: Andreas Ekberg (SWE). Amonestó a Elvedi, Steffen y Tymchik.

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la liga de las naciones disputado en el Arena Lviv sin espectadores. El partido arrancó con un minuto de silencio por el fallecimiento del médico del equipo nacional ucraniano, Antón Khudaev, debido al coronavirus.