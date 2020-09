104-103. OG Anunoby anota triple salvador en primer triunfo de Raptors

EFE /EPA /ERIK S. LESSER

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 3 sep (EFE).- El alero inglés OG Anunoby anotó un triple cuando sonaba la bocina y los Raptors de Toronto vencieron este jueves por 104-103 a los Celtics de Boston en el tercer partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Este.

El triunfo fue el primero que consiguieron los Raptors y que ponen la eliminatoria 2-1 a favor de los Celtics cuando el sábado se juegue el cuarto partido de la serie al mejor de siete.

Los Raptors, actuales campeones de la NBA, estaban a medio segundo de caer en el abismo del que ningún equipo de la NBA ha escapado. Dos puntos abajo, dos derrotas abajo, y solo les podía salvar de nuevo una canasta milagrosa como les sucedió el año pasado contra los Sixers de Filadelfia.

Llegó, pero no con seguida por el alero estrella Kawhi Leonard sino por Anunoby, un joven que se vistió de gloria con un triple que, de momento, le da vida a su equipo.

Anunoby atrapó un pase cruzado del base Kyle Lowry que el balón pasó por encima de todos los demás jugadores que estaban en el campo acertó un triple cuando el tiempo expiró.

Los Celtics tomaron una ventaja de dos puntos cuando el base Kemba Walker encontró al ala-pívot alemán Daniel Theis para un mate con medio segundo por jugarse.

Ningún equipo en la historia de la NBA se ha recuperado de un déficit de 3-0 en la serie.

Los Raptors no tendrán que intentarlo ahora; Lowry eligió escuchar y lanzar el pase largo, pasando por encima del pívot senegalés Tacko Fall, de los Celtics, que fue colocado específicamente para interrumpir el juego dentro de la pintura, pero Anunoby no necesitó entrar.

Lowry jugó prácticamente todo el partido y acabó como líder de los Raptors al conseguir 31 puntos, ocho asistencias y seis rebotes, que fueron decisivos.

Mientras que el escolta Fred VanVleet anotó 25 puntos, el ala-pívot Pascal Siakam tuvo otros 16 tantos y Anunoby 12, apenas 12, pero tres de oro que valieron la victoria.

Walker anotó 29 puntos como líder de los Celtics, que perdieron por primera vez en siete partidos de postemporada (6-1).

El escolta Jaylen Brown acabó como el mejor en el juego interior con un doble-doble de 19 puntos y 12 rebotes, que al final no pudieron darle la victoria a los Celtics.

El alero Jayson Tatum tampoco pudo ser esta vez el jugador decisivo del ataque de los Celtics al acabar con 15 puntos, nueve rebotes y seis asistencias.

El pívot español Marc Gasol, que acabó el partido con 10 puntos (5-9, 0-3, 0-1), seis rebotes defensivos y tres asistencias, hizo una bandeja con 5:57 por jugarse para una ventaja de cuatro puntos; los Celtics respondieron con los siguientes ocho puntos, subiendo 99-95 con una volcada de Brown con 3:02 restantes.

Sin que el ala-pívot congoleño camerunés Serge Ibaka pudiese ser factor decisivo en el ataque como sexto jugador durante todo el partido, acabó con dos puntos (1-6, 0-3, 0-0), si hizo una gran labor defensiva al conseguir cuatro rebotes, dos asistencias, una recuperación de balón y dos tapones.

Eso permitió que Lowry consiguió un par de bandejas, ambas colocando a Toronto a dos puntos y mantener a los campeones de la NBA en el partido.

Los Raptors tuvieron la pelota con la oportunidad de empatar o tomar la delantera en el último medio minuto, VanVleet consiguió una bandeja acrobática para caer con 21.5 segundos por jugarse y lograr el empate (101-101).

Luego llegaron las canastas de Theis, de los Celtics, y la más importante del partido, la de Anunoby, que permitió también al entrenador Nick Nurse llegar a los 21 triunfos en los playoffs y empatar con Dwane Casey como los líderes en la historia del equipo.

El partido también se convirtió en el quinto en lo que va la competición de los playoffs, que se decide en las últimas décimas de segundo.

La noche anterior lo habían logrado los Heat de Miami, con el escolta Jimmy Butler de protagonista al anotar los dos tiros de personal que le dieron el triunfo a su equipo frente a los Bucks de Milwaukee.