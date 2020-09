Wall St cae por liquidación de tecnológicas; inversores esperan una lenta recuperación

(Actualiza tras cierre del mercado)

Por Sinéad Carew

NUEVA YORK, 3 sep (Reuters) - Los principales índices de Wall Street se hundieron el jueves, cuando registraron sus caídas diarias más profundas en meses, en medio de un fuerte derrumbe de las empresas de tecnología y datos económicos de Estados Unidos más débiles de lo previsto que exacerbaron los temores a una difícil recuperación.

* El Nasdaq, centrado en la tecnología, lideró las caídas, ya que sus principales acciones se vieron afectadas por los descensos de empresas como Facebook Inc, Apple Inc , Amazon.com Inc, Microsoft Inc y la matriz de Google, Alphabet Inc.

* Estas cinco empresas representan aproximadamente una cuarta parte del valor de mercado del S&P 500 y han impulsado la recuperación bursátil impulsada por el sector de tecnología desde los mínimos alcanzados en marzo.

* El retroceso se produce un día después de que el S&P 500 y el Nasdaq cerraran a niveles récord y que el Dow se ubicara a un 1,5% de su 'peak' de febrero, impulsado por las esperanzas de apoyo fiscal y monetario para una rápida recuperación económica.

* Pero algunos actores del mercado dijeron que los inversores se han vuelto demasiado optimistas.

* "Piensa en el creciente número de riesgos que el mercado ha estado ignorando durante los últimos meses", dijo Emily Roland, codirectora de estrategia de inversiones de John Hancock Investment Management. "Estamos a 60 días de las elecciones. Puede ser un momento en que los inversionistas se están asustando un poco".

* Más temprano, datos mostraron que los pedidos iniciales de ayuda por desempleo en Estados Unidos se situaron por debajo de un millón la semana pasada, las segunda vez que la cifra se ubica bajo ese umbral desde el inicio de la pandemia, pero el dato aún no es evidencia de una recuperación firme en el mercado laboral.

* El Promedio Industrial Dow Jones bajó 807,77 puntos, o un 2,78%, a 28.292,73 unidades, el S&P 500 perdió 125,78 puntos, o un 3,51%, a 3.455,06 unidades y el Nasdaq Composite descendió 598,34 puntos, o un 4,96%, a 11.458,10 unidades. (Editado en español por Marion Giraldo/Rodrigo Charme)