Virus continúa sin control en Ecuador tras desastre en Guayaquil

(Bloomberg) -- Cuatro meses después de que la ciudad portuaria de Guayaquil, en Ecuador, fuera devastada por el coronavirus, el resto del país está sufriendo casi de igual manera. Pero eso no se ve reflejado en las cifras oficiales.

El país con problemas de liquidez, que está tratando de recuperarse de un incumplimiento, no ha podido impulsar las pruebas lo suficientemente rápido, pagar al personal médico a tiempo o instalar suficientes camas de hospital para hacer frente a las consecuencias. Ecuador ha logrado solo 15.200 pruebas por millón de habitantes, menos de una quinta parte de las pruebas per cápita que se realizan en Chile –con una población ligeramente mayor–, según un artículo publicado por la epidemióloga ecuatoriana Andrea Gómez de la Universidad de Chile.

Ecuador se convirtió en el rostro latinoamericano de la enfermedad al comienzo de la pandemia cuando Guayaquil fue golpeada tan fuerte y tan rápidamente que a veces los cuerpos eran abandonados en las aceras. El virus ahora se concentra en la ciudad capital de Quito, donde la empresa municipal de recolección de residuos dice que también se han recogido unos 300 cadáveres de los hogares desde principios de abril y se han encontrado decenas más en las calles.

El total de infecciones por covid-19 en la nación andina supera las 115.000, con más de 6.600 muertes, según el Gobierno. Pero es probable que los casos estén más cerca de 2,1 millones entre los 16,7 millones de habitantes de Ecuador, estima Esteban Ortiz, médico y especialista en salud pública de la Universidad de las Américas en Quito. También señala el exceso de muertes como una mejor métrica. Casi 32.400 personas más murieron entre enero y agosto que en el mismo período del año anterior.

El Ministerio de Salud no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la supuesta escala del conteo inferior.

En América Latina, ningún otro país tiene tantas muertes con tan pocos casos. El virus se ha extendido en los vecinos Perú y Colombia.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, reconoció el 25 de agosto el alto número de muertes en exceso en 2020, pero ha insistido en que la situación ha estado bajo control fuera del brote de Guayaquil. Actualmente viaja por Europa en busca de apoyo para hacer frente a la pandemia.

La pandemia y la consiguiente caída de los precios del petróleo devastaron las ya frágiles finanzas públicas de Ecuador, lo que llevó al Gobierno a suspender los pagos de bonos y buscar una renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Si bien el Gobierno ha logrado reestructurar su deuda y llegar a un nuevo acuerdo de US$6.500 millones con el FMI, las reservas de divisas del país ascienden a sólo US$3.000 millones y la economía dolarizada no puede imprimir dinero para salir de la crisis. Las elecciones presidenciales a principios de 2021 también ponen nerviosos a los inversores.

Es probable que la economía se contraiga 8,2% este año, según el pronóstico mediano de los economistas en una encuesta de Bloomberg.

El Gobierno, con la ayuda de donantes privados y gobiernos extranjeros, puede reclamar algunas victorias. Ha aumentado la cantidad de camas hospitalarias a 2.105 desde 1.019 desde mediados de marzo, y las unidades de cuidados intensivos aumentaron a 513 desde 145. Las inversiones adicionales en equipos, pruebas y medicamentos ascendieron a US$219 millones, según un comunicado del Gobierno. Pero parte de ese gasto estuvo plagado de corrupción, con investigaciones de la oficina del contralor y los fiscales que mostraron que se compraron decenas de miles de pruebas inútiles, además de un aumento en el tráfico de medicamentos.

“El estado es un estado quebrado que no pudo haber hecho 20 camas de terapia intensiva cada quince días”, dice Ortiz. Considerando esas limitaciones, hizo lo mejor que pudo, agregó.

