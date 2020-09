Víctor Janeiro desmiente que su madre, Carmen Bazán, tenga una depresión

06/01/2007 Víctor Janeiro, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



Según el programa "Sálvame", Carmen Bazán, matriarca de Ambiciones, no estaría atravesando por sus mejores momentos. En los últimos meses la madre de Jesulín de Ubrique habría entrando en una depresión, agravada por la muerte de su ex marido Humberto Janeiro. Desanimada y preocupada por la pandemia del coronavirus, Carmen apenas sale de casa. Sus hijos, muy preocupados, están volcados en ella y la visitan con frecuencia.



Así, hemos podido ver a Víctor Janeiro en la pequeña localidad gaditana donde reside Carmen y ha querido tranquilizar acerca del estado de salud de su madre. Rotundo, el hermano pequeño de Jesulín, asegura que la matriarca del clan se encuentra "bien", palabra que repite cuando insistimos.



Además, el diestro, que espera su tercer hijo con Beatriz Trapote para principios del año que viene, nos desvela que todavía no conocen el sexo del bebé con el que se convertirán en familia numerosa.