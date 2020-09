Un carguero se hunde cerca de Japón con 43 personas y 6.000 vacas

Un carguero se hunde cerca de Japón con 43 personas y 6.000 vacasTokio, 3 Set 2020 (AFP) - Un buque en el que viajaban 43 miembros de la tripulación y cerca de 6.000 vacas se hundió tras emitir un pedido de socorro en medio de un tifón cerca de las costas occidentales de Japón, informó el único superviviente rescatado hasta el momento por la guardia costera japonesa.El "Gulf Livestock 1" hizo un llamado de socorro a primera hora del miércoles, cuando se encontraba a 185 km de la isla japonesa Amami Oshima, en el suroeste de Japón.A última hora del miércoles, los socorristas de la guardia costera encontraron a un superviviente, un filipino de 45 años jefe de oficiales, que dijo que se había puesto un chaleco salvavidas y se lanzó al agua tras hacer un llamado a sus colegas a bordo.Según el único superviviente hasta el momento, el motor del buque se paró y una ola lo volcó, antes de hundirse, anunció la guarida costera en un comunicado, que no ofrece más detalles sobre el momento del hundimiento.El superviviente aseguró que no había visto a otros compañeros de la tripulación mientras esperaba a ser socorrido.Una embarcación neumática fue avistada en la zona, pero los guardacostas no confirmaron tenía alguna relación con el barco hundido.Tres buques de la guardia costera, cinco aviones y buceadores trabajan en la operación de rescate.En el buque viajaban 39 filipinos, dos neozelandeses y dos australianos, así como 5.800 vacas y su destino era un puerto de China.kh/sah/je/af/bl -------------------------------------------------------------