Tsitsipas se une a Djokovic y Zverec en jornada triunfal de favoritos

En la imagen joven griego Stefanos Tsitsipas. EFE /EPA /JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 2 sep (EFE).- El joven griego Stefanos Tsitsipas, cuarto cabeza de serie, vio cumplido este miércoles el gran sueño de jugar por la noche un partido del Abierto de Estados Unidos bajo los focos de la pista central Arthur Ashe cuando se enfrentó al estadounidense Maxime Cressy.

Tsitsipas, de 22 años, no pudo disfrutar del ambiente "único" de las noches de Flushing Meadows, con más de 23.000 espectadores en las gradas, pero si vivió la experiencia de jugar un gran tenis y además conseguir la victoria por 7-6 (2), 6-3 y 6-4, que le permitió pasar a la tercera ronda del Abierto por primera vez en las tres participaciones que ha tenido.

Lo hizo después de dos horas y 23 minutos de acción, en las que de nuevo tuvo que enfrentarse a un especialista en saque, que colocó hasta 21 'aces' co 10 dobles faltas, por 9 y 6, respectivamente, del tenista griego.

Pero Tsitsipas no cedió ni una vez su saque e hizo dos claves, uno en el segundo y tercer sets, respectivamente, que fueron los decisivos.

El último en el noveno juego de la tercera manga para el 5-4 y luego sentenció con su saque.

Tsitsipas acabó el partido con 31 golpes ganadores y apenas 15 errores no forzados, lo que demostró el control que siempre tuvo desde el fondo de la pista.

Mientras que Cressy, de 23 años, número 168 del mundo, que hizo su debut en la competición individual del Abierto, gracias a su saque sumó 59 golpes ganadores, pero cometió 32 errores no forzados.

El próximo rival de Tsitsipas, sexto del mundo, será el croata Borna Coric, de 23 años, vigésimo séptima cabeza de serie, al que se enfrentará por segunda vez en el circuito de la ATP con ventaja de 1-0 para el tenista griego.

La victoria de Tsitsipas fue la última que lograron en la tercera jornada de individuales todos los favoritos, encabezados por el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, que se mantuvo invito esta temporada con marca de 25-0.

Djokovic, primer cabeza de serie, aunque cedió un set, ganó con facilidad por 6-7 (5), 6-3, 6-4 y 6-2 al británico Kyle Edmund, 44 del mundo, y logró el pase a la tercera ronda del Abierto.

El veterano tenista serbio de 33 años por decimoquinta vez consecutiva, el mismo número de Abiertos que ha disputado, logró el pase a la tercera ronda, donde tendrá de rival al alemán Jan-Lennard Struff, vigésimo octavo cabeza de serie, al que ya ganó la pasada semana en las mismas pistas de Flushing Meadows, en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati.

El duelo entre Djokovic y Struff será el quinto con ventaja de 4-0 en los enfrentamientos anteriores.

Otro joven, el alemán Alexander Zverev, quinto cabeza de serie, aunque cedió un set al igual que Djokovic, se impuso por 7-5, 6-7 (8), 6-3 y 6-1 al adolescente estadounidense Brandon Nakashima, número 223 del mundo, que llegó al cuadro principal como comodín.

El partido, que duró dos horas y 55 minutos se hizo interesante en las dos primeras mangas cuando el juego de desde el fondo de la pista de Nakashima superó a Zverev, que salvó la primera, gracias a su saque, pero ya no lo pudo hacer en la segunda.

Zverev acabó el partido con 60 golpes ganadores contra 35 errores no forzados, comparados a los 36 y 41 que tuvo el joven tenista estadounidense.

El tenista alemán, séptimo del mundo, que disputa su sexto Abierto, buscará por segunda vez consecutiva alcanzar la cuarta ronda cuando se enfrente al francés Adrian Mannarino, trigésimo segundo cabeza de serie, que eliminó al estadounidense Jack Sock.

El belga Davi Goffin, séptimo cabeza de serie, no lo tuvo fácil ante el surafricano Lloyd Harris, que le obligó a jugar cuatro mangas para al final ganar por 7-6 (6), 4-6, 6-1 y 6-4.

El rival de Goffin en la tercera ronda será el serbio Filip Frajonovic, vigésimo sexto cabeza de serie,

Mientras que otros cabezas de serie, encabezados por el canadiense Denis Shapovalov, duodécimo, estadounidense Taylor Fritz (19) y el español Pablo Carreño Busta (20) también alcanzaron la tercera ronda.

Algo que no pudieron hacer el joven chileno Cristian Garín, decimotercero cabeza de serie, y el polaco Hubert Hurkacz (24) que quedaron eliminados.