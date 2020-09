Tenis.-AMP.- Tenis/US Open.- Muguruza choca con la renacida Pironkova y Bautista accede a tercera ronda

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La tenista española Garbiñe Muguruza se despidió este jueves del US Open en segunda ronda (7-5, 6-3), donde chocó con la búlgara Tsvetana Pironkova a pesar de un buen inició, que giró en su contra en otro mal año en el 'grande' estadounidense, mientras que Roberto Bautista sí cumplió en el lado masculino para avanzar.



Muguruza, que traía una buena temporada hasta el largo parón por la pandemia del coronavirus --final en Australia y al menos ronda de cuartos en todos los torneos jugados--, cayó eliminada en Nueva York sin poder seguir esa buena línea, en el 'grande' que más se le resiste a la campeona de Wimbledon (2017) y Roland Garros (2016).



La hispano-venezolana comenzó fuerte, con un 'break' a favor en el primer juego del partido y mucho golpe ganador. Así mantuvo atada a una jugadora inactiva desde 2017, cuando dejó el tenis después de Wimbledon para formar una familia, pero que volvía preparada.



La búlgara eso sí casi resucitó ante la española, ya que Muguruza llegó a tener un 0-40 para poner el 2-5 y cerrar el set con su saque. La de Caracas perdió la ocasión de oro, rompió su raqueta, y también la concentración con un juego que entró en muchos errores no forzados.



La doble campeona de 'Grand Slam' encajó cuatro juegos seguidos y fue en desventaja al segundo set. Ahí fue poco a poco recuperando su juego, pero Tsvetana no perdió el suyo en ningún momento. De hecho fue la española quien sufrió para no perder su saque, en un largo cuarto juego y terminó cediendo ante un muro.



La búlgara se quedó un largo intercambio para tener la bola de 'break' que entregó su rival con una doble falta. El golpe definitivo para una Muguruza de nuevo gafada en Nueva York, donde solo una vez de ocho visitas ha pasado de segunda ronda.



BAUTISTA, A TERCERA RONDA EN CUATRO SETS



Poco después, también en sesión matinal, Bautista resolvió (6-3, 3-6, 6-3, 6-4) un partido trabajado ante el serbio Miomir Kecmanovic. El castellonense llegó a tercera ronda en Flushing Meadows para seguir una aventura que promete tras su gran nivel la pasada semana en Cincinnati.



El serbio poco pudo hacer en el primer set, aunque se mantuvo entero para ir creciendo. Así, en un segundo parcial igualado no hubo hostilidades hasta el octavo juego, donde firmó el 'break' Kecmanovic. Bautista le hizo sudar antes de perder el saque y tampoco se descompuso para afrontar el desempate.



El español golpeó primero en el tercer y cuarto set, tomando la ventaja del 'break' y guardando firme la renta. Necesitó cinco bolas de partido un Bautista que se medirá ahora con el ganador del duelo canadiense entre Vasek Pospisil y Milos Raonic.