Sofia Kenin supera a Leylah Fernández y se clasifica a la tercera ronda

La tenista estadounidense, Sofia Kenin. EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 3 sep (EFE).- La joven estadounidense Sofia Kenin, cabeza de serie número dos, confirmó este jueves los pronósticos de favorita y pasó a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras vencer por 6-4 y 6-3 a la adolescente canadiense Leylah Fernández, número 104 del mundo.

Kenin, de 21 años, campeona del Abierto de Australia este año, tuvo que hacer su mejor tenis en la pista central Arthur Ashe antes de conseguir la victoria tras 1 hora y 21 minutos de acción.

La número uno del tenis femenino estadounidense consiguió llegar por cuarta vez consecutiva a la tercera ronda del Abierto que disputa por sexta vez.

Kenin, que espera romper la barrera de la tercera ronda y estar en la segunda semana del Abierto, volvió a mostrar la solidez que posee con su juego desde el fondo de la pista al cometer solo 18 errores no forzados, por 19 golpes ganadores.

Además, no permitió que Fernández rompiera su servicio, pese a que cometió tres dobles faltas.

La campeona del Abierto de Australia apenas hizo siete subidas a la red para conseguir 4 tantos y concluyó el partido con 68 puntos ganados, por 51 de la tenista canadiense de 17 años, que cometió 26 errores no forzados.