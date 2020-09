Siria acusa a Israel del segundo ataque con misiles en dos días

Una persona se sienta en una silla mientras observa un incendio, cerca de una valla de separación en la frontera entre Israel y Siria, en la aldea de Majdal Shams, en el Golán. EFE/EPA/ATEF SAFADI/Archivo

Damasco, 2 sep (EFE).- Siria acusó este miércoles a Israel de atacar con misiles una base aérea utilizada por las tropas leales a Bachar al Asad y por efectivos iraníes en la provincia de Homs, en el centro del país, en la segunda acción de este tipo desde el lunes, informó la agencia estatal SANA.

El ataque por parte de "la aviación del enemigo israelí" se produjo a las 22.23, hora local (20.23 GMT) contra la base T4, si bien las defensas antiaéreas sirias pudieron derribar la "mayoría" de los proyectiles, indicó SANA, que cita a una fuente militar no identificada.

La reacción de las defensas permitió que la acción sólo provocase daños materiales, según la fuente, que no ofreció más detalles.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, confirmó que la zona de la T4 fue objetivo de un ataque y que los sistemas antiaéreos les están haciendo frente.

Este es el segundo ataque del que Damasco acusa a Israel esta semana, después de que el lunes once personas murieran, entre ellas un civil, en la provincia meridional de Deraa en una acción con misiles contra posiciones de las tropas leales al Gobierno sirio y de las milicias proiraníes.

Israel suele bombardear objetivos de las fuerzas leales al presidente sirio, Bachar al Asad, y de sus aliados, milicias chiíes libanesas o iraníes, y causar bajas entre sus filas, aunque en muy pocas ocasiones ha confirmado estas operaciones.

Las autoridades israelíes consideran que la presencia de Irán en Siria representa una amenaza para su país.

El Gobierno sirio, por su parte, ha instado en numerosas ocasiones a la ONU a adoptar medidas para disuadir a Israel y evitar que repita ese tipo de ataques, que se registran de forma más o menos periódica desde el comienzo del conflicto en Siria en 2011. EFE

