Seis casos de coronavirus ensombrecen regreso del PSG

Con seis casos, el coronavirus ensombrece el regreso de vacaciones del PSG Por Adrien VICENTEParís, 3 Set 2020 (AFP) - El PSG anunció este jueves que "tres nuevos casos positivos" por nuevo coronavirus fueron detectados en su efectivo, lo que lleva a seis el número de afectados en la plantilla del subcampeón europeo."Los últimos test PCR SarsCoV2 realizados en el seno del París Saint-Germain confirman el resultado de tres nuevos casos positivos. Esos jugadores siguen el protocolo sanitario apropiado", indicó el club en Twitter.La identidad de los tres casos identificados este jueves tampoco fue revelada, pero siempre según L'Equipe se trataría de Marquinhos, del arquero costarricense Keylor Navas, y del goleador argentino Mauro Icardi.Sus nombres se añadirían a los tres ya comunicados; Neymar, Ángel Di María y Leandro Paredes, según una información de L'Equipe que fue confirmada a la AFP por una fuente del entorno de los jugadores que prefirió mantenerse en el anonimato debido al secreto médico.Todos los jugadores contagiados estuvieron en Ibiza durante las vacaciones después de perder la final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich.- Nuevo protocolo sanitario - Estos nuevos casos aumentan la incertidumbre sobre la disputa el 10 de septiembre del partido de la Ligue 1 Lens-PSG.Un segundo aplazamiento del partido, que marca por el momento el debut en la Ligue 1 del vigente campeón, parece sin embargo más improbable luego del relajamiento del protocolo sanitario decidido por la Liga de Fútbol Profesional (LFP).Hasta ahora la Liga podía decidir el aplazamiento de un partido a partir de cuatro casos detectados en el seno del club a lo largo de ocho días consecutivos.Según el protocolo revisado, bastará con que 20 jugadores y un arquero den negativo, de una lista de 30 comunicada por el club, para que el partido tenga lugar.Aunque el director general ejecutivo de la LFP Didier Quillot no precisó cuándo entraría en vigor esa medida.En todo caso, la cascada de casos positivos en el PSG pone en cuestión el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar el contagio por parte de los jugadores parisinos.A pesar de las consignas del club en ese sentido, los propios jugadores publicaron fotografías en las redes sociales, en yates navegando cerca de la isla, y con escasa distancia social con las personas de su entorno.Si el partido ante el Lens se mantiene en la fecha prevista, el técnico del PSG Thomas Tuchel deberá hacer frente a un rompecabezas para componer su once inicial.Además de los internacionales franceses Kylian Mbappé y Presnel Kimpembe, seleccionados con los Bleus para enfrentarse a Croacia dos días antes que al Lens, Tuchel no podrá contar con seis jugadores de peso en su esquema a causa del virus.Y el calendario que se avecina para el PSG es denso, con la recepción del Marsella tres días después en el Parque de los Príncipes, preludio de dos citas la semana siguiente contra Metz y Niza.