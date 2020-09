Se inicia el proceso de casación en el caso que involucra al expresidente Correa

Fotografía cedida hoy por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador que muestra a sus jueces Milton Ávila (i), Javier de la Cadena (c), y José Leyera (d), durante el inicio de las audiencias del Tribunal de Casación en el caso "Sobornos 2012-2016", que involucra al expresidente Rafael Correa, en Quito (Ecuador). EFE/ Corte Nacional de Justicia

Quito, 3 sep (EFE).- Las audiencias del proceso de casación en el caso "Sobornos 2012-2016", que involucra al expresidente Rafael Correa y otros quince sentenciados, se iniciaron este jueves en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito.

Una fuente de esa institución apuntó que la audiencia se instaló una vez que se verificaron las conexiones y las partes procesales y que los distintos abogados tendrán diez minutos cada uno para su sustentación.

El Tribunal de Casación deberá resolver desde hoy, en un proceso no limitado en el tiempo, el recurso de última instancia presentado por los quince sentenciados, que, además, definirá el futuro electoral del exgobernante.

Correa fue sentenciado en primera y segunda instancia a ocho años de cárcel, y un tiempo igual de inhabilitación política, por un delito de cohecho, aunque la sentencia no será firme hasta la resolución del Tribunal de Casación.

De ratificar el tribunal que no se produjeron irregularidades en el debido proceso, el exmandatario no podrá participar en la vida política de su país.

Y aunque le anulen la sentencia, lo tendrá aun difícil porque el registro requiere presentarse en las oficinas electorales en Quito, algo que no puede hacer sin arriesgarse a ser arrestado porque pesan contra el dos órdenes de arresto preventivo.

El exmandatario, que reside en Bélgica desde que terminó su mandato de una década en 2017, intentó el martes aceptar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la designación en primarias como precandidato a la Vicepresidencia para los comicios de febrero próximo, en fórmula con Andrés Arauz, quien va por la Presidencia.

Pero el CNE no aceptó el trámite de forma telemática, pues según una enmienda de 2012 debe hacerse de forma "personalísima".

Si el consejo llegara a aceptar su nominación, lo que parece improbable a estas alturas, Correa disfrutaría de inmunidad temporal, y dependería solo del dictamen de casación.

Este tribunal no determina el fondo de la infracción ni examina pruebas, solo analiza si se han producido errores en la aplicación de la Ley.

Los jueces Javier de la Cadena, Milton Avila y José Leyedra admitieron a trámite el recurso presentado por la defensa de Correa y otros 15 de los 20 imputados en un caso que juzgó la financiación irregular del movimiento Alianza País bajo su mando.

Entre ellos figura el exvicepresidente Jorge Glas (en prisión por otro caso de sobornos), Viviana Bonilla, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, y otros exaltos funcionarios de Gobierno y empresarios.

El tribunal no aceptó los recursos presentados por cuatro imputados: María de los Angeles Duarte (que ha pedido asilo en Argentina), Walter Solís, Alberto Hidalgo y Rafael Córdova.

La revisión del recurso para las personas cuyas peticiones han sido admitidas podría tardar varias semanas, por lo que los tiempos judiciales juegan un papel importante, dado que la convocatoria para la inscripción de candidaturas comienza el 17 de septiembre.

Correa y su movimiento político actual, la Revolución Ciudadana, acusan a la Justicia ecuatoriana de una supuesta "politización", y de actuar bajo el influjo del Gobierno liderado por Lenín Moreno, quien fue su vicepresidente y correligionario, pero que ahora se ha convertido en su más radical rival político.