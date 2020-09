Salud.-Recomiendan corticosteroides en pacientes críticos con COVID-19 al demostrarse que mejoran la supervivencia

27/08/2020 Sanitarias del Hospital Reina Sofía de Córdoba atienden a un paciente con Covid. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA SALUD HOSPITAL REINA SOFÍA



En una importante demostración de colaboración global, científicos clínicos han agrupado datos de 121 hospitales de ocho países para demostrar que los esteroides, económicos y ampliamente disponibles, mejoran las probabilidades de que los pacientes muy enfermos con COVID-19 sobrevivan a la enfermedad.



Los hallazgos se realizaron a través del ensayo 'Plataforma adaptativa multifactorial integrada aleatoria-neumonía adquirida en la comunidad' (REMAP-CAP) y se publican este miércoles en la revista 'JAMA'. Como resultado, la Organización Mundial de la Salud está actualizando su guía de tratamiento COVID-19.



REMAP-CAP es uno de los siete ensayos de control aleatorios para probar los corticosteroides, una clase de fármaco que reduce la inflamación y modula la actividad del sistema inmunológico, para tratar el COVID-19 en pacientes críticamente enfermos.



Un análisis que combina todos los datos del ensayo refuerza los resultados de junio del ensayo RECOVERY del Reino Unido, que encontró que el esteroide dexametasona redujo las muertes en un 29% en pacientes con COVID-19 conectados a respiradores.



"Es relativamente raro en medicina encontrar medicamentos donde la evidencia de su efectividad para salvar vidas sea tan consistente", destaca el autor principal Derek Angus, profesor y presidente del Departamento de Medicina de Cuidados Críticos de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos y director de innovación en el cuidado de la salud en Centro Médico de la universidad.



"Esta es, en muchos aspectos, la única respuesta más clara que hemos tenido hasta ahora sobre cómo manejar a los pacientes con COVID-19 terriblemente enfermos --asegura--. Las personas con respiradores u oxígeno y bajo cuidados intensivos definitivamente deben recibir corticosteroides".



Entre marzo y junio, el ensayo de corticosteroides REMAP-CAP asignó al azar a 403 pacientes adultos con COVID-19 ingresados en una unidad de cuidados intensivos para recibir el esteroide hidrocortisona o ningún esteroide. El ensayo encontró una probabilidad del 93% de que administrar a los pacientes un ciclo intravenoso de hidrocortisona durante siete días daría mejores resultados que no administrar el esteroide. Los resultados fueron consistentes según la edad, la raza y el sexo.



"A principios de año, a veces nos sentíamos casi desesperados, sabiendo que no teníamos tratamientos específicos. Fue un momento preocupante", reconoce el autor principal Anthony Gordon, profesor de anestesia y cuidados intensivos en el Imperial College de Londres y profesor de investigación del Instituto Nacional de Investigación en Salud (NIHR, por sus siglas en inglés).



"Sin embargo, menos de seis meses después, hemos encontrado evidencia clara y fiable en ensayos clínicos de alta calidad de cómo podemos abordar esta devastadora enfermedad --prosigue--. Ahora tenemos más de una opción de tratamiento con esteroides para quienes más lo necesitan".



Recuerda que "los esteroides son no es una cura, pero ayudan a mejorar los resultados. Tener la opción de diferentes tipos de esteroides, todos los cuales parecen mejorar la recuperación del paciente, es excelente, ya que ayuda a aliviar el problema de los problemas de suministro de medicamentos".



REMAP-CAP y los otros ensayos de corticosteroides no probaron los fármacos en pacientes con COVID-19 menos grave. Los esteroides no se recomiendan actualmente para estos pacientes porque pueden debilitar el sistema inmunológico y tener efectos secundarios graves.



También se llevó a cabo principalmente en países ricos en recursos de Europa, América del Norte y Australasia, por lo que es posible que los hallazgos no se traduzcan en países de ingresos bajos y medios, advierten.



Debido a que está diseñado para probar simultáneamente múltiples combinaciones de terapias potenciales, a diferencia del proceso de ensayo clínico lento tradicional que prueba una terapia a la vez, REMAP-CAP se considera particularmente adecuado para identificar rápidamente tratamientos efectivos durante la pandemia del COVID-19.



Actualmente se están probando miles de regímenes de tratamiento diferentes, incluidas varias dosis y combinaciones de vitamina C, plasma de convalecencia, anticoagulantes, antivirales e inmunomoduladores.