Salud.-El consumo leve de alcohol provoca más riesgo de obesidad y síndrome metabólico, en un estudio de 27 millones de adultos

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El consumo de más de la mitad de una bebida alcohólica estándar al día (equivalente a 7 gramos de alcohol puro) se asocia con un mayor riesgo de obesidad y síndrome metabólico tanto en hombres como en mujeres, y el riesgo aumenta en proporción con la ingesta de alcohol, según un estudio que involucra a casi 27 millones de adultos de 20 años o más de Corea del Sur, presentado en el Congreso Europeo e Internacional sobre Obesidad (ECOICO).



El estudio, realizado por la doctora Hye Jung Shin, del Centro Médico Nacional de Seúl, en Corea del Sur, y sus colegas, define una bebida alcohólica estándar como 14 gramos de alcohol por día, lo que equivale aproximadamente a una copa de vino pequeña (118 ml) o una botella de cerveza de 355 ml. La OMS define una bebida alcohólica estándar como 10 gramos de etanol puro, y se recomienda tanto a hombres como a mujeres que no excedan de 2 bebidas estándar al día.



En el estudio, los investigadores analizaron los datos de salud y el consumo de alcohol en más de 14 millones de hombres y 12 millones de mujeres entre 2015 y 2016 del Sistema Nacional de Seguro de Salud de Corea.



Incluso después de tener en cuenta factores potencialmente influyentes como la edad, el ejercicio, el tabaquismo y los ingresos, el análisis encontró una fuerte asociación entre el consumo de alcohol y la obesidad, así como entre la ingesta de alcohol y el síndrome metabólico, un grupo de afecciones que incluyen sobrepeso / obesidad, sangre anormal azúcar, presión arterial alta y grasas en sangre anormales que ponen a las personas en mayor riesgo de enfermedad cardíaca, ataques cardíacos y derrames cerebrales si no se controlan.



En comparación con los no bebedores, los hombres que bebían en promedio entre la mitad y una bebida estándar al día (7,1-14 g de alcohol) tenían alrededor de un 10% más de probabilidades de tener obesidad y síndrome metabólico, mientras consumían hasta dos bebidas al día (14,1-24 g alcohol) se asoció con un 22% y un 25% más de probabilidades, respectivamente.



El riesgo más alto se observó en los hombres que bebían más de dos bebidas o 24 g de alcohol al día, con un 34% más de probabilidades de obesidad y un 42% más de probabilidades de síndrome metabólico. De manera similar, las mujeres que consumían una mayor cantidad de alcohol tenían más probabilidades de tener obesidad y síndrome metabólico.



Consumir en promedio entre la mitad y una bebida al día se asoció con un 9% más de probabilidades de obesidad, pero un 3% redujo las probabilidades de síndrome metabólico en comparación con los no bebedores. Las mujeres que informaron beber en promedio más de dos bebidas o 24 g de alcohol por día, tenían un 22% y un 18% más de probabilidades de obesidad o síndrome metabólico, respectivamente.



Los autores concluyen que estos resultados "sugieren que el riesgo de obesidad y síndrome metabólico aumenta en proporción al consumo de alcohol cuando los adultos hombres y mujeres beben más de la mitad de una bebida estándar por día".