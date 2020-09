RESUMEN-UE cree necesario investigar caso Navalny antes de imponer más sanciones a Rusia

Imagen de archivo de Alexei Navalny durante la marcha por el quinto aniversario del asesinato del opositor Boris Nemtsov, en Moscú, Rusia. 29 de febrero de 2020. REUTERS/Shamil Zhumatov/Archivo

BRUSELAS, 3 sep (Reuters) - La Unión Europea probablemente impondrá nuevas sanciones a Moscú por el envenenamiento del líder de la oposición rusa Alexei Navalny, pero no inmediatamente para dar tiempo a descubrir a los culpables, según fuentes ejecutivas y diplomáticas del bloque.

La canciller alemana Angela Merkel dijo el miércoles que el crítico del Kremlin, que se encuentra en cuidados intensivos en un hospital de Berlín, fue envenenado con el agente nervioso Novichok, de estilo soviético, en un intento por asesinarlo.

El portavoz de la Comisión Europea, Peter Stano, dijo que Rusia necesitaba llevar a cabo una investigación creíble e independiente para que los autores sean juzgados y que el bloque reaccionaría sobre la base de los próximos pasos de Moscú.

Rusia ha negado su implicación y ha instado a Occidente a no apresurarse a hacer juicios.

"No es normal, no es aceptable que alguien sea objeto de un intento de asesinato con un agente químico de tipo militar y que no debería estar disponible y circulando en nuestra sociedad, o en la sociedad rusa", dijo.

Respondiendo a los llamamientos para una sanción, dijo: "Es difícil hablar de sanción si no tenemos (a los responsables) en esta etapa".

Stano dijo que el bloque de 27 naciones ya ha comenzado a hablar sobre cómo responder y que el historial de Rusia de investigar los asesinatos pasados de destacados críticos del Kremlin como Anna Politkovskaya, Sergei Magnitsky o Boris Nemtsov era deficiente.

"Nos tomaremos un tiempo y luego probablemente nos encaminemos a las sanciones", dijo a Reuters un alto diplomático de la UE bajo condición de anonimato, añadiendo que el proceso llevaría varias semanas.

En una declaración el jueves, en nombre de los 27 estados miembros de la UE, el principal diplomático del bloque, Josep Borrell, pidió a Moscú que trabaje con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en una investigación internacional.

La UE, que requiere la unanimidad de todos sus miembros para imponer sanciones, ya tiene en vigor restricciones a Moscú por los enfrentamientos en Ucrania.

La UE golpeó los sectores energético, financiero y armamentístico de Rusia después de que Moscú anexó Crimea en 2014 y respaldó a los rebeldes que luchan contra las tropas de Kiev en el este del país.

Añadir nombres a una lista negra sería la opción más rápida para la UE, que también tiene un régimen de sanciones aparte para el uso y la proliferación de armas químicas, independientemente de la nacionalidad o el lugar.

Esto es importante en el caso de Navalny, un ciudadano ruso que fue atacado en suelo ruso.

Tras un ataque con Novichok en 2018 en la ciudad inglesa de Salisbury, el bloque expulsó de Europa a más de 100 diplomáticos rusos.

(Reporte de Gabriela Baczynska, John Chalmers y Marine Strauss. Editado en español por Marion Giraldo y Emma Pinedo)