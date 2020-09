Portaltic.-View5 Plus, el nuevo teléfono de Wiko con una batería que ofrece autonomía para una semana con dos cargas

03/09/2020 Wiko View5 Plus POLITICA WIKO



MADRID, 3 (Portaltic/EP)



La compañía francesa Wiko ha presentado su nuevo teléfono View5 Plus, que cuenta con una batería de 5.000 mAh que puede durar hasta una semana con tan solo dos cargas.



El nuevo Wiko View5 Plus cuenta con una pantalla de 6,55 pulgadas con panel IPS y resolución HD+ de 1.600 x 720 píxeles, unas dimensiones de 165,95 x 76,84 x 9,3 milímetros y un peso de 201 gramos.



Este teléfono incluye una batería de gran capacidad 5.000 mAh, que ofrece una autonomía en reposo de hasta 957 horas y en conversación de hasta 36,6 horas con 3G. La compañía asegura que solo necesita dos cargas para aguantar una semana,-3,5 días de autonomía en una solo carga-.



Asimismo, el dispositivo tiene una cámara cuádruple con una cámara principal de 48MP y funciones de Inteligencia Artificial, así como opciones como super gran angular, macro y bokeh. Por su parte, en la pantalla tiene incorporada una cámara frontal de 8MP.



El Wiko View5 Plus incluye una memoria RAM de 4GB y un almacenamiento interno de 128GB, que puede ampliarse con una tarjeta Micro SD de hasta 256GB. Funciona con el procesador MT6765 de ocho núcleos de MetiaTek.



El nuevo teléfono de Wiko también cuenta con un puerto de carga USB tipo C y toma jack de auriculares de 3,5mm, así como un lector de huellas dactilares, aunque también puede desbloquearse con la cara.



En cuanto al diseño, el nuevo dispositivo de Wiko tiene una cubierta trasera con un acabado efecto vidrio y un marco de espejo brillante. Este nuevo teléfono estará disponible a partir del 10 de septiembre por un precio de 199,99 euros en dos colores: Azul Aurora y Plata Islandia.