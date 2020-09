Portaltic.-TCL deja a un lado los móviles para presentar un smartwatch para mayores, nuevas tabletas y auriculares inalámbricos

03/09/2020 MoveTime Family Watch POLITICA TCL



La compañía TCL ha presentado en el marco de IFA 2020 sus nuevas tabletas TCL 10 TabMax y TCL 10 TabMid, el reloj inteligente TCL MoveTime Family Watch, diseñado para personas mayores, y los auriculares inalámbricos MoveAudio S200 True Wireless, dejando atrás los teléfonos móviles.



"En menos de un año hemos lanzado seis teléfonos móviles y ahora hemos decidido centrarnos en tabletas, relojes y otras categorías", ha indicado el gerente general de Marketing Global de TCL, Stefan Streit, en declaraciones a Europa Press.



Streit ha afirmado que con la pandemia del nuevo coronavirus, TCL ha visto una reducción en el número de ventas de teléfonos móviles, pero productos de otras categorías, como televisores y tabletas, "se han estado vendiendo mejor".



De hecho, durante la pandemia, la categoría de productos de la marca que más ha crecido ha sido la de neveras, aunque todavía no está disponible en Europa, según ha confirmado Streit.



"La gente se ha gastado menos dinero en actividades de entretenimiento fuera de casa, como restaurantes o salir con amigos porque no podían salir, y han tenido la sensación de que debían modernizar su hogar con otros productos", ha asegurado.



TCL MOVETIME FAMILY WATCH MT43A



TCL ha presentado su nuevo reloj inteligente Movetime Family Watch MT43A, que está diseñado para que los miembros más mayores de las familias puedan mantenerse independientes.



El nuevo Movetime Family Watch MT43A cuenta con una pantalla táctil AMOLED de 41 x 48,5 milímetros y está disponible en gris oscuro y negro. Asimismo, cuenta con unos iconos más grandes y optimizados y unos gráficos que han sido diseñados para personas mayores.



Este nuevo dispositivo tiene conexión 4G, que permite realizar llamadas bidireccionales con manos libres, detecta las caídas y monitoriza el sueño y el ritmo cardíaco. Además, permite que los usuarios puedan añadir recordatorios diarios para tratamientos o medicación.



Al detectar que el usuario ha sufrido una caída, el dispositivo envía una alerta en menos de 60 segundos con la ubicación exacta a los contactos de emergencias asignados. En su lateral el reloj cuenta con un botón con el que los usuarios pueden llamar a los contactos de emergencias.



El Movetime Family Watch MT43A es resistente al agua y al polvo y estará disponible a partir de este otoño en América del Norte y Europa, por 229 euros.



TCL 10 TABMAX Y TCL 10 TABMID



La compañía ha presentado la tableta TCL 10 TabMax, con una pantalla FHD+ de 10,3 pulgadas y una batería de 8.000 mAh que dura hasta ocho horas en reproducción de vídeo, y la tableta TCL 10 TabMid, de ocho pulgadas.



En cuanto a la TCL TabMax, la compañía ha reducido el tamaño del bisel hasta los 8,3 milímetros para ofrecer ratio de pantalla del 84 por ciento. Además, incluye una cámara frontal de 8MP y una trasera de 13MP, así como un lápiz óptico, el TCL Stylus, que permite escribir y dibujar con la tableta.



La compañía también ha reducido la luz azul dañina para la vista en la pantalla y la tableta incluye unos sensores que avisan a los usuarios cuando se acercan demasiado a la pantalla. Concretamente, el dispositivo avisa a los usuarios cuando están a 25 centímetros.



Asimismo, la nueva TCL 10 TabMax tiene un modo para niños con control parental que ha sido desarrollado por la propia compañía y que incluye contenido de entretenimiento y educación para los más pequeños.



La tableta tiene incorporado el sistema operativo Android 10, es compatible con el Asistente de Google y cuenta con un sistema de doble micrófono de largo alcance y reducción de sonido que permite que el sonido no se distorsione aunque los usuarios se encuentren lejos del dispositivo.



La nueva TCL 10 TabMax estará disponible a partir del último trimestre de este año en dos versiones: una con 4G y WiFi y otra únicamente con WiFi, por 299 euros y 249 euros, respectivamente.



Por su parte, la TCL 10 TabMid, que tiene una pantalla FHD IPS de ocho pulgadas, que reduce la luz azul dañina. Además, presenta un grosor de 8,5 milímetros, pesa 325 gramos y cuenta con un sensor de huellas dactilares incorporado en su lateral.



La nueva TCL 10 TabMid también incluye un modo infantil y un modo lectura, que ajusta la pantalla a blanco y negro y regula el brillo y el contraste según el entorno.



Esta tableta incluye un procesador Qualcomm Snapdragon 665 con una CPU de ocho núcleos y una GPU de alto rendimiento. También es compatible con el Asistente de Google y ofrece conectividad WiFi y 4G.



La nueva tableta también incluye una batería de 5.500 mAh y puede utilizarse para cargar otros dispositivos. Este equipo estará disponible en el último trimestre de 2020 por 229 euros.



La compañía también ha presentado su nueva tecnología de pantallas NXTPAPER, que proporciona una definición Full-HD que ofrece una experiencia visual similar a la del papel, sin parpadeos ni la dañina luz azul.



Esta nueva tecnología de TCL ofrece un 25 por ciento más de contraste y es hasta un 36 por ciento más delgada en comparación con un panel LCD típico. La compañía ha afirmado además que la tecnología NXTPAPER es un 65 por ciento más eficiente en el consumo de energía.



MOVEAUDIO S200 TRUE WIRELESS



Por último, TCL también ha presentado en el marco de IFA 2020 sus nuevos auriculares inalámbricos MoveAudio S200 True Wireless, que cuentan con una batería que dura 3,5 horas en reproducción de música continua o hasta 23 horas combinada con el estuche de carga.



Los nuevos auriculares inalámbricos incluyen la tecnología de cancelación de ruido ENC, cuatro micrófonos y se conectan mediante Bluetooth 5.0.



Asimismo, los MoveAudio S200 True Wireless ofrecen una clasificación IP54 que los hace resistentes al agua, polvo y el sudor.



Estos auriculares inalámbricos se encienden cuando los usuarios se los ponen y tiene una zona de tacto intuitiva con la que al mantenerlo presionado durante dos segundos, se conectan directamente con el Asistente de Google o Siri.



Los auriculares inalámbricos estarán disponibles a finales de septiembre o principios de octubre por un precio de 99 euros y en dos colores: negro y blanco.