Policía alemana halla cinco niños muertos en su domicilio

Con declaraciones y detalles ///Berlín, 3 Set 2020 (AFP) - La policía de la ciudad alemana de Solingen (oeste) halló en un apartamento los cuerpos sin vida de cinco niños cuya madre intentó suicidarse posteriormente, informaron fuentes oficiales este jueves a la AFP. La madre tiene 27 años y sería la presunta autora del quíntuple homicidio. La mujer intentó suicidarse tirándose a las vías del tren en la ciudad de Dusseldorf (a unos 35 km de su hogar).Al irrumpir en el domicilio en Solingen, en Renania del Norte Wstfalia (oeste), los agentes hallaron los cuerpos sin vida de los pequeños, tres niñas de 1, 2 y 3 años y dos niños de 6 y 8 años, indicó la policía local.Numerosos vehículos de policía y de emergencias se encontraban delante del edificio, donde se instaló un gran perímetro de seguridad.La mujer, de nacionalidad alemana, está gravemente herida y "aún no se encuentra en estado de ser interrogada", según un portavoz de la policía local, Stefan Weiand, que añadió que por ahora se desconoce el móvil del quíntuple homicidio.Según los primeros elementos de la investigación, la mujer fue a la estación con el sexto de sus hijos, de 11 años, al que finalmente habría enviado a casa de su abuela. El menor se encuentra indemne.Los investigadores intentan determinar si el menor se encontraba o no con su madre cuando ésta intentó suicidarse.Fue la abuela de los menores, que vive a unos sesenta kilómetros, quien alertó a la policía."La madre parece ser responsable de esta situación", confirmó el portavoz de la policía ante la prensa.No se dio ninguna precisión sobre la manera en la que murieron los niños. Pero la policía indicó que "investiga la pista" de una intoxicación con medicamentos."El drama familiar en Solingen me llena de una gran tristeza y mis pensamientos y mis oraciones van dirigidos a los cinco niños a quienes se les quitó la vida tan pronto", declaró el ministro del Interior, de la región, Herbert Reul.dac/mat/rle/jz/bc