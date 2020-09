Papa Francisco.- El coronavirus suspende de momento la agenda internacional del Papa

ROMA, 3 (EUROPA PRESS)



La pandemia de coronavirus ha impuesto unas estrictas medidas de seguridad en el Vaticano y en la agenda del Pontífice que, si bien retomó las catequesis de los miércoles en presencia de fieles, no tiene ningún viaje previsto para los próximos meses.



El último viaje de Francisco fue el 23 de febrero en Bari (Apulia) sur de Italia, donde participó en el encuentro el encuentro "El Mediterráneo, frontera de la paz" organizado por la Conferencia Episcopal italiana y que reunió a 59 obispos llegados de 20 países de la región para reflexionar sobre las amenazas y el futuro del Mediterráneo.



La última vez que atravesó las fronteras de Italia fue cuando visitó Tailandia y Japón del 19 al 26 de noviembre de 2019, en lo que constituyó su 32° Viaje Apostólico Internacional desde que se sentó en la silla de Pedro.



Algunos medios de comunicación italianos han apuntado incluso la posibilidad de que el Papa no retome las visitas a países extranjeros hasta el 2022, una posibilidad que no ha sido confirmada por el Vaticano. Sin embargo, fuentes internas descartan que se realicen viajes este año y señalan que la evolución de la pandemia, así que como el hallazgo de una vacuna o de alguna terapia efectiva, serán claves para decidir en el futuro.



Su agenda diaria también se ha visto afectada y ha reducido al mínimo los encuentros y visitas para minimizar el riesgo de contagio de coronavirus. De hecho se han suspendido los grandes eventos en los que estaba la presencia del Papa y se ha aplazado durante un año la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que estaba programada para realizarse en Lisboa en el año 2022 y que finalmente será el 2023. Lo mismo ha ocurrido con el próximo Encuentro Mundial de las Familias, previsto en Roma en junio de 2021, que se aplaza hasta el 2022 a fin de mitigar el riesgo de contagio de COVID-19.



Sin embargo, aunque el pontífice reducirá sus apariciones en público, seguirá trabajando en la redacción de documentos y discursos para el resto del año. De hecho, si bien no ha sido confirmado oficialmente por el Vaticano, algunos medios han filtrado que Francisco publicará su tercera encíclica en octubre bajo el título 'Todos somos hermanos'. El primero en anunciarlo fue el obispo de Rieti, Domenico Pompili, durante la presentación de las iniciativas previstas desde ahora y hasta 2023 por los ochocientos años de la Regla del Santo de Asís.