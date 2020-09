Panamá buscará partidos amistosos si cambian las fechas de las eliminatorias

Fotografía tomada el pasado 10 de agosto en la que se registró al exfutbolista y entrenador hispano-danés Thomas Christiansen, nuevo seleccionador del equipo nacional masculino de fútbol de Panamá. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 3 sep (EFE)-. El asistente técnico de la selección de fútbol de Panamá, el venezolano Ángel Sánchez, dijo este jueves que de darse cambios en las fechas de las eliminatorias de octubre y noviembre de Concacaf el seleccionado panameño intentará aprovechar el tiempo y jugar partidos de preparación.

"El trabajo de día a día no ha cambiado, independientemente del rumor que la eliminatoria se suspende. Si llega a concretarse, lo que haríamos es modificar el plan y jugar partidos amistosos en esas fechas", indicó Sánchez en una conferencia de prensa virtual.

Reconoció que aunque por el momento todo esto es un "supuesto, una vez que sea algo fijo se trabajaría en base a un plan B y con una base para escoger los rivales que quiere" el técnico Thomas Christiansen.

Los rivales, según Sánchez, tienen que ser lo más parecido a lo que pueden enfrentar en las eliminatorias, en donde se medirán en el grupo D con las selecciones de Barbados, Anguila, República Dominicana y Dominica.

"Se ha planteado está situación, que no es oficial, el plan que tenemos es pensar que si se suspenden las fechas de octubre y noviembre, bienvenido sea, porque nos ayudaría a un mayor rodaje y escoger rivales similares del Caribe para prepararnos y darnos mayor rodaje", dijo.

Sánchez adelantó a que Christiansen tiene un objetivo claro y es "el tomar buenas decisiones" y ser "inteligente".

"Esto se dice fácil o en papel, pero es una idea que se tiene que desarrollar, es muy preciso en el tratamientos de la pelota, entre otras cosas, pero todo en la parte mental, que el jugador no sea muy intuitivo y que todo tenga un poco de ser", puntualizó.