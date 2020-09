Mostrar talento y generar negocio, objetivo de la 72 edición de la MBFWM

Una modelo luce una de las creaciones de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, durante su desfile de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2020. EFE/ J.J. Guillén/Archivo

Madrid, 3 sep. (EFE).- Más que nunca, la moda española, además de poner en valor su talento creativo, necesita una buena inyección económica que le permita mantener sus talleres abiertos en medio de la pandemia de la COVID-19, y con esta finalidad se celebrará la 72 edición de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM).

Con una fórmula híbrida en la que habrá desfiles presenciales, presentaciones digitales y 'performances', la pasarela de Madrid estará marcada por la ausencia de diseñadores consagrados como Teresa Helbig, Juan Vidal, Ana Locking, Roberto Torretta, Pedro del Hierro, Palomo Spain, o The 2nd Skin Co, entre otros.

Isabel Sánchís debutará en la pasarela madrileña, que en esta ocasión recorta tanto en número de participantes, 16, como en días, 3, a parte de los desfiles y presentaciones que se harán en el Off y en la plataforma Madrid es Moda, liderada por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) y el Ayuntamiento madrileño.

"Todos los desfiles y presentaciones se podrán visualizar en la nueva web oficial de MBFWMadrid, cuyo lanzamiento será el 8 de septiembre", ha explicado Ifema este jueves en una nota de prensa.

El próximo jueves se verá sobre la pasarela la lencería de Andrés Sardá, la costura de Devota&Lomba y Hannibal Laguna y las creaciones coloristas de Ágatha Ruiz de la Prada. La firma Malne presentará su colección con un 'fashion film' y una 'performance'.

Al día siguiente, tendrán lugar los desfiles de Marcos Luego, Dolores Cortés, Dominnico, Ángel Schleser y Pertegaz, mientras que Fernando Claro mostrará su propio 'fashion film' y 'performance'.

El sábado, 12 de septiembre, arrancará con las propuestas de Isabel Sanchís, Custo Barcelona y Brain&Beast; una jornada en la que se hará entrega del premio L'Oréal a la mejor Colección, así como la ganadora del premio L’Oréal Paris a la mejor Modelo.

En la última jornada, se celebrará Samsung EGO, un vivero de talento en el que participarán Paloma Suárez, Fátima Miñana, Marta Casal, Rubearth, Robber Rodríguez, Deyi, Accidental Cutting, Eva Iszoro y Peter Sposito Studio.

En el Off de esta edición volverá a estar Moisés Nieto en los Teatros del Canal, donde enseñará su nuevo trabajo "en formato expositivo y en el que el protagonismo absoluto recaerá sobre las propias prendas", explica el diseñador.

La diseñadora Pilar Dalbat y María Lafuente descubrirán sus nuevas creaciones en las instalaciones de Matadero y García Madrid, que confecciona ropa de hombre y mujer, se inclina por participar en el Off con un vídeo.

Los desfiles presenciales, que se celebrarán tanto en Ifema como en lugares muy conocidos de la ciudad, se hacen con las medidas de seguridad que exigen las administraciones, tanto para los que trabajan en la pasarela como para los invitados.

Aunque el calendario oficial comienza el próximo 10 de septiembre en Ifema, antes se verán las colecciones de Roberto Verino, Juanjo Oliva, Jorge Vázquez y 44Studio, enmarcardas en la plataforma Madrid es Moda, un proyecto que se reinventa para apoyar y revitalizar la moda española tras la COVID-19.