Mohamed busca que los rivales del campeón Monterrey le generen menos peligro

Monterrey (México), 3 sep (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, entrenador de los Rayados del Monterrey del fútbol mexicano, aseguró este jueves que buscará en lo que resta del Apertura 2020 que los rivales de su equipo le generen menos peligro.

"Nuestra tarea pendiente es mejorar en las dos áreas, hacer más goles por las oportunidades que generamos y que el rival llegue menos veces y eso es un trabajo del equipo, no solo de la defensa, seguro lo lograremos con el paso de los partidos" explicó en conferencia de prensa.

Los Rayados, campeones del Apertura 2019, vienen de ligar sus primeras dos victorias del año al derrotar en la sexta y la séptima jornadas del Apertura 2020 al América y al Juárez FC, respectivamente.

Sin embargo, para Mohamed, a su plantilla, las más valiosa del fútbol mexicano, aún le falta para llegar a su máximo rendimiento competitivo.

"El equipo tiene cosas por mejorar. Necesitamos que el partido se juegue más tiempo como queremos y que cuando no suceda esto, el rival no termine jugadas. También debemos ser más contundentes en el ataque para llegar a la Liguilla al 100 por ciento", señaló.

Los Rayados se ubican en la quinta posición del campeonato, a cuatro puntos del líder, Cruz Azul. En la octava jornada visitarán este viernes a los Xolos de Tijuana, entrenados por el argentino Pablo Guede, decimocuartos de la tabla.

"Enfrentaremos a un plantel y técnico de jerarquía, va a ser un partido con alto grado de dificultad, tenemos en claro lo que debemos hacer y esperamos jugar el partido que nos conviene a nosotros", expresó.

A pesar de que el Tijuana es uno de los equipos que más goles ha recibido en los primeros 7 partidos del Apertura con 12, Mohamed precisó que la mayoría han sido en calidad de visitante por lo que no se deja llevar por esa estadística.

"Será un partido con alto grado de dificultad y espero a mi equipo con toda la intensidad en el partido, de buscar hacer goles, a eso vamos a ir", aseguró.

Para el duelo ante Tijuana, el estratega de 50 años no contará con el marfileño Ake Loba, quien marcó un doblete ante Juárez el domingo pasado, ni con el centrocampista paraguayo Celso Ortiz, pero recuperará al holandés Vincent Janssen.

"Vuelve Vincent, tenemos plantel vasto, no hay excusa (para perder). Los jugadores compiten por un puesto y todos saben lo que tienen que hacer, luego veremos quién está mejor, tenemos jugadores en todas las líneas para suplantar a quien no está", concluyó.