México podría recortar meta de producción de Pemex para 2021

(Bloomberg) -- Es probable que México reduzca su meta de producción de crudo para 2021 después de no alcanzar la meta de este año, dijo un alto legislador del partido gobernante, en una señal de problemas continuos para la compañía petrolera estatal y las finanzas públicas del país.

La meta preliminar de producción para el próximo año de 2,027 millones de barriles por día del Gobierno para Petróleos Mexicanos es difícil de lograr, dijo a Bloomberg News el presidente de la Comisión de Presupuesto de la cámara baja, Erasmo González, antes de la publicación del presupuesto del Gobierno, programada para la próxima semana. La empresa, conocida como Pemex, aún se encuentra en posición de incrementar su producción desde los niveles actuales, luego de alcanzar en julio su producción más baja desde octubre de 1979, dijo.

A pesar de ser una prioridad para el presidente, Andrés Manuel López Obrador, Pemex produjo en promedio 1,692 millones de barriles de crudo por día entre enero y julio, por debajo de los 1,83 millones esperados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Junto con los precios de venta más bajos, el déficit de producción ha reducido drásticamente los ingresos petroleros a solo 56% de su objetivo.

El Gobierno está ultimando la propuesta de presupuesto para el próximo año, que se entregará al Congreso el martes, tratando de cuadrar la caída de los ingresos petroleros, las crecientes demandas de gasto social y el impulso de López Obrador a la austeridad fiscal. La importancia de la salud pública en medio de un brote grave de covid-19 hace que la propuesta sea muy difícil de diseñar, según González, cuyo comité jugará un papel central en su aprobación.

El presupuesto será “el más complejo en los últimos 100 años, casi 100 años, en la historia contemporánea de nuestro país por un factor que todos conocemos: es esta pandemia”, dijo González en una entrevista en video el miércoles, agregando que probablemente el Gobierno impulsará el gasto en salud más rápido que en Pemex.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, había dicho a los legisladores que las exportaciones de petróleo se presupuestarían en alrededor de US$40 por barril, o alrededor de 22% menos que en 2020, dijo González, confirmando un informe de los medios locales.

El legislador, miembro del partido gobernante Morena, no descartó que México reduzca el próximo año su déficit fiscal a medida que el país reanude su crecimiento. El producto interno bruto aumentará 3,4% en 2021, después de contraerse 10% este año, según economistas encuestados por Bloomberg.

Los legisladores no buscan aumentar los impuestos para financiar gastos adicionales y es probable que los recortes se extiendan en muchas áreas, en lugar de hacer grandes reducciones a algún sector en particular, dijo González.

“No tenemos pensado un nuevo impuesto. No existe ninguna iniciativa de incrementar los existentes”, agregó.

López Obrador ha dicho que la propuesta incluirá más reducciones presupuestarias en general.

Nota Original:Mexico Likely to Trim Pemex 2021 Output Goal, Key Lawmaker Says

