Manifestantes exigen justicia por el asesinato de un abogado en Puerto Príncipe

Decenas de abogados participan de una marcha contra la inseguridad y en repudio al asesinato del presidente del Colegio de Abogados del país, Me Monferrier Dorval, hoy, en las calles de Puerto Príncipe (Haití). EFE/Jeanty Emmanuel

Puerto Príncipe, 3 sep (EFE).- Decenas de personas se manifestaron este jueves en la capital de Haití para exigir justicia por el asesinato del presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, Monferrier Dorval, de 64 anos, en una protesta que terminó con enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Varias decenas de abogados y estudiantes de derecho, acompañados por activistas de la oposición haitiana, se manifestaron por el crimen cometido el pasado 28 de agosto por parte de personas armadas no identificadas.

Se trata de la cuarta protesta organizada en la zona de Puerto Príncipe desde el asesinato de Dorval hace menos de una semana, en la que participaron hombres y mujeres vestidos con togas negras y cuellos blancos, que portaban pancartas, estandartes y consignas hostiles con el Gobierno de Jovenel Moise, al que acusan de fomentar la impunidad en el país.

Los asistentes coreaban eslóganes como "Justicia para Dorval", "¿Dónde estaba la Policía cuando Dorval fue asesinado?", "Si nos ven llorando, Jovenel Moise es la causa", "Si morimos, Jovenel Moise es la causa" y "Si morimos, Jovenel Moise es la causa".

"Esto es sólo el comienzo", dijo un abogado a la prensa, prometiendo continuar protestando hasta que sus demandas sean satisfechas.

La protesta comenzó frente a la sede del despacho de abogados privados de Me Monferrier Dorval, desde donde se dirigió a las instalaciones del Departamento de Justicia y Seguridad Pública, y terminó frente al Palacio Nacional en Champ de Mars, donde se produjeron enfrentamientos entre activistas y la Policía Nacional.

Los manifestantes quemaron neumáticos y lanzaron piedras contra los agentes, que respondieron lanzando gases lacrimógenos para dispersarlos.

Sin embargo, después de la actuación de las autoridades los activistas iniciaron una nueva manifestación que se extendió por varias calles de Puerto Príncipe.

En la ciudad de St. Marc, en el departamento de Artibonite, docenas de abogados también se manifestaron para exigir justicia para su colega muerto.

Desde hace unas semanas, se ha ido gestando un clima de inseguridad en Haití a causa de asesinatos y ataques armados por parte de las bandas que actúan en varias zonas de la capital.

Justo anoche, el barrio de Bel-air, situado en el centro de la ciudad, fue escenario de un nuevo ataque de bandas armadas agrupadas en un colectivo llamado G9, encabezado por el actual líder de la banda más poderosa de Haití, Jimmy Cherizier, alias Barbecue.

Organizaciones del ámbito de los Derechos Humanos denunciaron el pasado junio que las autoridades del país protegen y actúan en connivencia con bandas armadas e, incluso, participan en ataques perpetrados en barrios desfavorecidos con vehículos policiales, siendo Barbecue señalado de forma expresa en los informes elaborados por esas entidades.

El asesinato del presidente de los abogados de Puerto Príncipe se produjo cuando se encontraba en su casa, en la calle Pèlerin, que no está lejos de la residencia del presidente Moise, y su muerte ha generado reacciones dentro y fuera del país exigiendo el esclarecimiento del suceso.