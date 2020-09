Los CDC pide a estados que se preparen para vacuna el 1 de nov.

(Bloomberg) -- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. ha pedido a los estados que se preparen para que la vacuna de covid-19 esté disponible para el 1 de noviembre y les pidió que eliminen los obstáculos que pudiesen bloquear una apertura de los sitios de distribución.

La fecha sugiere que el Gobierno federal anticipa que una vacuna estará disponible pocos días antes de que el presidente Donald Trump se presente a las elecciones para un nuevo mandato el 3 de noviembre, un ambicioso objetivo que dependería de que se realicen pruebas de las vacunas y se analicen los resultados para entonces. El futuro político de Trump depende de la respuesta al virus que ha matado a casi 185.000 estadounidenses.

A principios de agosto, los CDC comunicó a los estados que asumieran que podría haber “dosis limitadas” disponibles de una vacuna en el otoño. La nueva carta decía que el Departamento de Salud y Servicios Humanos y los CDC “están haciendo rápidos preparativos para aplicar una distribución a gran escala de las vacunas de covid-19 en el otoño de 2020”, según una copia a la que ha tenido acceso Bloomberg.

Los CDC rehusó hacer comentarios sobre la carta, cuyo contenido fue informado anteriormente por la organización de noticias McClatchy.

Trump ha dicho previamente que cree que una vacuna estará lista para el día de las elecciones o poco antes. También acusó al personal de la Administración de Medicamentos y Alimentos de ralentizar el trabajo de vacunas para perjudicarlo políticamente. Las acusaciones han planteado interrogantes sobre la interferencia política en los estudios de vacunas; el comisionado de la FDA, Stephen Hahn, ha afirmado reiteradamente que la ciencia guiará cualquier decisión.

Cuando se le preguntó sobre la carta de los CDC, el portavoz de Salud y Servicios Humanos, Michael Caputo, dijo que era “cada vez más probable” que muchas dosis de vacunas estén disponibles para enero.

“Los médicos y los datos están impulsando el avance de todas las medidas contra el covid-19”, dijo Caputo en un correo electrónico. “Los científicos de carrera de la FDA son los que decidirán, expertos independientes del Gobierno dedicados seriamente a garantizar la seguridad y eficacia de todas las vacunas”.

Los estados se han estado preparando enérgicamente para una vacuna de covid-19, y la fecha del 1 de noviembre es acorde a los preparativos anteriores, dijo Michael Fraser, líder ejecutivo de la Asociación de Autoridades de Salud Estatales y Territoriales.

Fraser dijo que probablemente se necesitaría una autorización de uso de emergencia de la FDA para distribuir una vacuna tan pronto. La designación permite que la agencia se base en datos limitados para que la vacuna esté disponible para un grupo más reducido de personas.

Un representante federal familiarizado con los planes dijo que la fecha del 1 de noviembre es solo para planificación y no pretende influir en las elecciones presidenciales. El funcionario dijo que el Gobierno está basándose en el supuesto de que habrá una vacuna disponible.

