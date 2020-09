Latinoamérica.- Herramientas para formar a dinamizadores de innovación social desde la experiencia en Iberoamérica

03/09/2020 David Caballero, cofundador de Global Innovation Path y Evolving Education POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA GLOBAL INNOVATION



SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)



Las ideas de innovación social se expanden "a la velocidad de la luz" y el ciudadano juega un papel "fundamental" a la hora de transformar la sociedad. Ambos conceptos serán abordados en el próximo congreso Magallanes-Elcano que albergará la capital andaluza.



Con el objetivo de descubrir esa faceta --la innovación-- desde el punto de vista social y educativo, que son creadas desde los países emergentes "con mucho más talento que recursos materiales y ayudar a extender su impacto positivo", surge Global Innovation Path y Evolving Education, que estará presente en la programación del congreso.



En una conferencia que lleva por título 'Cómo formar a los dinamizadores en innovación social', ambos cofundadores de la citada empresa, David Caballero y Luz Olid, ofrecerán algunas claves para impulsar un "cambio necesario" en la sociedad. "De nada sirve que haya emprendedores sociales si como consumidor no apostamos por productos sostenibles", afirma Caballero.



Para el responsable de Global Innovation Path, cuando alguien "rema" hacia una misión social, "cada paso hacia el objetivo hace que merezca la pena todo el esfuerzo". Opina Caballero que el mayor reto en los próximos 25 años "no es tanto desarrollar tecnologías sino saber adaptarse a ellas".



Asimismo, considera Caballero que es necesario eliminar de determinados países etiquetas que los marcan como territorios que no innovan. "Debemos acabar con ese tipo de prejuicios". Para ello, entre otros fines, desde su empresa se proponen "tejer una red global de colaboraciones para dinamizar la innovación social, difundiendo las experiencias de éxito a tener en cuenta, y enseñando a hacerlas perdurables aplicando criterios avanzados sobre gestión de proyectos".



Este primer congreso iberoamericano V Centenario de Magallanes-Elcano, que se celebra en Sevilla entre los días 18 y 20 de septiembre y también por Internet, con un alcance de más de un centenar de países, está centrado en la innovación social, el emprendimiento y la creación de valor en espacios emergentes.