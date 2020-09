La española GGTech busca impulsar aprendizaje con eSports en Latinoamérica

Fotografía cedida hoy jueves que muestra a participantes mientras celebran durante una final de la University Esports en Europa. EFE/ University Esports/SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS

México, 3 sep (EFE).- La empresa española GGTech presentó este jueves la edición latina de la University Esports, torneo con el que pretende impulsar el aprendizaje educativo mediante los deportes electrónicos en México, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Uruguay.

"Tenemos tres principales objetivos, conseguir que el ciento por ciento de los centros estudiantiles participen y tengan equipos, utilizar el 'gaming' como excusa para potenciar la educación, es una gran forma de apoyar la parte educativa, y tercero, hacer que los jugadores se sientan profesionales", explicó en rueda de prensa el español César Roses, director de GGTech América.

University Esports espera contar en su primer año con 300 universidades registradas para la primera edición que arranca en octubre, en el que de inicio contarán con una Liga de League of Legends y Rainbow Six Siege.

"Este proyecto va más allá de la competencia, contaremos con pláticas y talleres que darán expertos de la industria 'gaming' y de eSports en las universidades, alrededor de 30 activaciones al año", añadió Roses.

La University Esports repartirá una bolsa de premios de 31.750 dólares que se entregarán como becas estudiantiles.

"El plan es que los campeones de cada país se enfrenten en un torneo regional para determinar el mejor equipo universitario de Latinoamérica que represente a la región en el Mundial", expresó el encargado de desarrollo de negocios de GGTech América, Agustín de Lomo.

El argentino Martín Blanquier, mánager de esports de Riot Games Latinoamérica, comentó que espera que la University Esports sea un semillero de videojugadores profesionales para nutrir a las Liga Nacionales y la Liga Latinoamérica de League of Legends.

"Sería un éxito rotundo para los involucrados, creemos que parte de esta iniciativa es darles las herramientas a los jóvenes para que puedan llegar a la profesionalidad, que aprendan habilidades como trabajo en equipo y liderazgo, bases necesarias para ser un profesionales en el futuro", concluyó.

El proyecto GGTech también contará con una división de preparatorias, la IESports, que en el primer año será exclusiva para México.