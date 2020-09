La carne de res es más rentable que el pollo durante la pandemia

(Bloomberg) -- Se suponía que el pollo económico era la mejor elección entre las proteínas durante la pandemia. Pero los proveedores con un mayor enfoque en la carne de res están superando a los que dependen más de las aves de corral.

Los productores de pollo de Estados Unidos y Brasil han estado luchando en medio de un exceso de oferta, precios débiles y un consumo lento, y los analistas dicen que puede ser necesario un recorte de la producción para apuntalar los precios y defender los márgenes. Los proveedores de carne vacuna se han beneficiado de una demanda y unos precios comparativamente más fuertes.

En EE.UU., la producción de carne se ha recuperado de las interrupciones del virus, lo que significa que los suministros están superando la demanda en medio de las ventas de servicios de alimentos aún lentas. Ahora que la producción de carne de res regresa a la normalidad, es probable que la carne roja compita con el pollo por las ventas en los supermercados.

“Vamos a tener esta avalancha de carnes rojas entrando en el mercado”, afirma Peter Galbo, analista de Bank of America, y agregó que se espera que las características minoristas de la carne de res aumenten “drásticamente” este otoño.

Mientras tanto, los precios del pollo son demasiado bajos y la demanda demasiado débil para justificar anuncios que puedan ayudar a generar ventas.

Sanderson Farms Inc., el tercer mayor productor de pollo de EE.UU., estimó la semana pasada que su producción total en el cuarto trimestre del año fiscal 2020 caerá 5% respecto al año anterior. El director ejecutivo, Joe Sanderson, predijo “una menor demanda durante la temporada navideña para todos nuestros productos”.

En Brasil, el principal exportador de pollo, la producción más baja o los precios más altos pueden ser inevitables para cubrir un fuerte aumento en los costos de los alimentos, afirma Ricardo Santin, jefe del grupo exportador ABPA.

Los precios locales del maíz y la harina de soja están en máximos históricos, en medio de una fuerte demanda y la debilidad de la moneda local que aumenta el atractivo para las exportaciones. Los precios del maíz deberían mantenerse altos en medio de la escasez de suministros este año, según Ana Luiza Lodi, analista de StoneX en Campinas. El gobierno está considerando eximir a las importaciones de aranceles para reducir los costos. Casi el 80% del costo de producción de aves proviene de la alimentación en el país.

Las empresas avícolas brasileñas enfrentan debilidad tanto en la exportación como en las ventas locales. Los compradores tradicionales como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han reducido sustancialmente las importaciones este año. Los precios de las exportaciones cayeron 20% en agosto respecto al año anterior.

China es la excepción, dado que las exportaciones de Brasil al país asiático subieron 28% este año. Pero China representa solo el 17% de las exportaciones brasileñas de pollo. Es una situación diferente en la carne de res, cuyos envíos batieron récords este año debido a China, que representa casi el 60% de las exportaciones brasileñas.

Si bien una caída en el real brasileño impulsa los ingresos de exportación en moneda local, no ha sido suficiente para compensar los mayores costos, reduciendo los márgenes de los exportadores desde mayo, según Cesar de Castro Alves, consultor agrícola en Itaú BBA. En agosto, los márgenes de producción de pollo fueron de -5%.

El mercado local no ha ayudado, con un consumo estable a pesar de los precios más bajos. El descuento del pollo frente a la carne de res nunca ha sido tan grande. Si bien la demanda de servicios de alimentos está mostrando algunos brotes verdes, las ventas de los restaurantes siguen siendo bajas y las escuelas permanecieron cerradas.

“El sector avícola de Brasil se encuentra en una encrucijada, dado que los productores aumentan la producción en medio de una demanda de exportación débil y costos crecientes”, dijo Alves, de Itaú BBA, en una entrevista telefónica. Los productores necesitan una oferta menor para elevar los precios y volver a la rentabilidad, dijo.

